Taxistas juninenses aseguran que la demanda bajó un 50% y es el peor enero en muchos años

La temporada de vacaciones, el receso escolar, la feria judicial, son algunas de las cuestiones que convierten a enero en un mes bastante difícil de sobrellevar para muchos rubros en general.

Uno de esos rubros es el del servicio de taxis y remises en nuestra ciudad que atraviesa una crisis severa tras la considerable merma de trabajo en comparación con enero del año pasado.

Mientras en algunas regiones de la provincia se habla de una baja del 40%, taxistas locales aseguran que ronda el 50% y se animan a decir que es el peor enero en años.

El mejor reflejo de esa profunda depresión del sector son las paradas de taxis que por estos días lucen con filas de vehículos a la espera de viajes. En Junín hay entre 35 y 40 y en todas ellas, un poco más o un poco menos, refieren la misma situación: poca demanda.

Fuerte caída

“El trabajo bajó bastante y se nota”, aseguran taxistas y remiseros sobre la actualidad de un mes difícil de por sí, pero que comparado con enero de 2018 se percibe aún peor.

Claudio Da Pieve, referente de Taxis Unidos de Junín Autoconvocados aseguró a Democracia que “se notó una fuerte caída comparado diciembre con enero y fue por demás. Se siente mucho”.

Si bien podría deberse a que la gente elige otros medios más económicos, como la moto, la bicicleta o caminar, Da Pieve entiende que ni siquiera es así.

“La gente hoy no se está moviendo directamente. No es que no toma taxi y camina. La gente en general no se mueve, no hay uso ni gasto en general”, aseguró.

Según Da Pieve: “Enero del año pasado fue totalmente diferente. Se nota una baja de un 50% comparado con enero de este año que es un mes de recesión. Este año se está notando muchísimo”.

“Hay entre 35 y 40 paradas y todos están en la misma. Incluso las de puntos clave de la ciudad”, afirmó e indicó que “la bajada de bandera está $30,50 y 3,05 la ficha por cuadra”.

Clientes fijos

En muchas de las paradas de taxis consultadas se hizo hincapié en la confianza y los clientes fijos, quienes por distintas cuestiones utilizan los servicios.

Raúl, de la parada de taxi Centro contó a Democracia que efectivamente, “la gente hoy se cuida un poco más, comparado con el año pasado, más allá de que ha habido aumentos, a raíz del incremento en el precio de los combustibles”.

En este sentido, coincidió con que la baja en la actividad “de enero del año pasado a éste bajó un 50%”.

Por su parte, José, de la parada de taxi Moreno aseguró que si bien se nota una baja en la actividad, “impacta menos ya que trabajamos mucho con clientes. Acá viene mucha gente mayor”, aseguró.

Llegada de los colectivos

La implementación del transporte público de pasajeros, cuyo boleto, según se conoció, sería de $20 –además de los beneficios y descuentos-, seguramente impacte en la utilización del servicio de taxis y remises por parte de los juninenses pero lo referentes del sector no lo consideran una preocupación. Incluso "hay quienes sugieren que al estar subsidiado los colectivos funcionarán pero que será difícil la competencia con la comodidad y la confianza” de los taxis.

Consultados sobre el efecto que pueda tener Da Pieve aseguró que no cree que sea tan grande.

“La llegada del colectivo no creo que afecte. Van a ser pocos los que lo van a usar. Realmente no creo que nos afecte”, insistió y desde su experiencia aseguró: “Al juninense le gusta que lo busquen en su casa y lo lleven a destino”.

Por su parte Raúl, de taxi Centro entiende que “ha habido colectivos otros años y la gente los va a utilizar, van a andar pero se verá con el tiempo. Tal vez baje un poco pero uno siempre tiene clientes fijos y eso es otra cosa”.