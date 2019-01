Convocan a curso sobre manipulación de alimentos

Desde la Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín se anunció la realización de una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de enero en el Complejo Municipal General San Martín.

Como sucede con cada uno de los encuentros, las charlas serán de 8 a 13 y estarán destinadas al público en general.

Julio Ferrero, director general de Bromatología y Zoonosis del Municipio, señaló: "El curso de capacitación sobre buenas prácticas y manejo seguro de alimentos que estaremos realizando los días 28, 29 y 30 de enero será el primero de este año y esperamos contar con una buena cantidad de asistentes ya que en el último del año pasado hubo muchos inscriptos que, por una cuestión de lugar, no lo pudieron realizar".

Sobre el objetivo de los cursos agregó que se trata de “concientizar y capacitar a todo el personal que manipula alimentos, desde aquel que cosecha hasta aquel que lo pone en la mesa; todos son manipuladores, el que transporta, el que estiba, el que carga, etc. Todas estas personas deben tener su libreta sanitaria y la capacitación necesaria para poder trabajar con alimentos sin contaminarlos y, de esta manera, no poner en peligro al consumidor final".

Por otro lado, recordó que "la realización de estos cursos son obligatorios para obtener la libreta sanitaria, que es lo que permite operar y trabajar en cualquier lugar donde se manipulen alimentos. Sin este curso aprobado, no se puede tener la libreta sanitaria y no se puede trabajar. Además, estos cursos son una llave para que las personas que lo realizan puedan conseguir un trabajo en este rubro, porque las inspecciones de Bromatología exigen la libreta sanitaria de todas las personas".

La inscripción para este primer curso del año está abierta y se puede realizar en Arias 69, tercer piso, o por correo electrónico a bromatologia@junín.gob.ar, indicando el nombre, apellido, DNI, teléfono, domicilio, rubro y correo electrónico.

Hay tiempo hasta el viernes 25 para hacerlo y la capacidad es de 150 personas.