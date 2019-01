Advierten que Junín es zona endémica de Hantavirus, virus transmitido por roedores

El médico Facundo Fernández Moll, especialista en Epidemiología de Región Sanitaria III, al ser consultado por Democracia, dijo que Junín está dentro de la zona endémica, donde se pueden dar casos de Hantavirus y también de otras enfermedades transmitidas por roedores.

“Nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires, un área endémica de nuestro país, esto significa que es esperable que ocurra determinada cantidad de casos por año. El Hantavirus es una enfermedad endémica y grave”, afirmó.

Aclaró que también hay otras zonas endémicas en el país y otra situación, como la que ocurre en Epuyén (provincia de Chubut), esto es, un brote de Hantavirus, donde hubo en poco tiempo un aumento del número de casos, varios de ellos fatales, por lo cual elevó la gravedad de la situación.

El doctor Fernández Moll dijo que esta enfermedad producida por un virus, con diferentes genotipos, producen una serie de síntomas parecidos pero con características epidemiológicas y clínicas diferentes. Es decir, en Epuyén se da un genotipo de virus de Hantavirus distinto a los que generalmente se conocen en el centro del país.

“Se sospecha que, lo que sucedió en esta localidad del sur del país, es una forma de transmisión interhumana, de persona a persona, que no es la primera vez que ocurre. En nuestra zona, no tenemos registro en provincia de Buenos Aires de este tipo de transmisión”, apuntó.

En nuestra Región, la transmisión se da a través de los roedores, evitarla nos previene no solo de Hantavirus sino de otras enfermedades transmitidas por estos animales. “Si tomamos algunas medidas, probablemente nos protegemos de muchas enfermedades por ejemplo: Leptospirosis, Fiebre Hemorrágica Argentina, Hantavirus”, dijo.

Situación actual

A la pregunta cuál es la situación local, respecto al Hantavirus, el especialista dijo que "al ser una enfermedad endémica, reemergente en diferentes partes del mundo, también podía darse acá, en los lugares donde las personas y los roedores comparten ecosistema o áreas biológicas. En estas zonas hay riesgo para las personas”.

No obstante esta aclaración, el doctor Facundo Fernández Moll expresó que no hay actualmente ningún caso registrado. “Hace dos años que no hay, pero eso no significa que no puedan aparecer casos, y tampoco significa que tengan relación con el brote específico que ocurre en otras áreas del país”, afirmó.

Prevención

Ante el alerta de que el Hantavirus es una enfermedad grave con alta letalidad, el médico dijo que la prevención se puede hacer tomando las siguientes medidas:

-A nivel individual, al ingresar a galpones, casas cerradas, espacios que no se usan, calzar calzados cerrados, ropas con mangas largas y pantalones largos.

-En caso de manipular algún elemento que pudo estar expuesto a roedores, usar guantes.

-En el campo, no acostarse en bolsas de cereales, ni en el suelo, donde las moléculas del polvo pudiere estar contaminado con orina de roedores.

-El agua de origen incierto, hervirla o clorarla (dos gotas de lavandina cada litro de agua).

-Evitar que los roedores ingresen a la casa, cortar siempre el pasto, conservar los alimentos en envases cerrados, evitar dejar restos de alimentos de mascotas en el patio, en los lugares que pudieron estar expuestos a roedores, siempre limpiarlos con agua con lavandina (Nueve partes de agua y una de lavandina) para eliminar virus y bacterias.