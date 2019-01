Vecinos de Junín denuncian pastizales y basurales en viviendas y terrenos baldíos

Alertados por un nuevo caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, los vecinos de distintos barrios de Junín volvieron a levantar la guardia y sumaron nuevas denuncias por la formación de basurales y pastizales, con la finalidad de evitar la presencia del ratón "colilargo" transmisor del virus.

En el Barrio Villa Belgrano, en cercanías a la Comisaría Segunda, los ciudadanos hacen foco en una vivienda que estuvo “en venta” cuyo frente está cubierto provisoriamente con chapas, mientras que en el interior se percibe pastos crecidos y desechos.

En esta misma línea, un terreno baldío del barrio Moya devino en un extenso pastizal y las familias linderas reclaman por tareas de mantenimiento ante la posible presencia de ratas y otras alimañas.

“Hace tiempo que nadie se presenta en el lote y eso dio fruto a tener una maleza terrible”, explicó un vecino de la zona.

El punto crítico, con respecto a los pastizales y los basurales, se sitúa en la zona de quintas y barrios periféricos del casco urbano de la Ciudad, asimismo en el predio ferroviario, donde los juninenses aseguran que “está lleno de roedores”.

“Es responsabilidad de los dueños”

En este sentido, en el primer día de la semana, referentes de las áreas de Bromatología, Medio Ambiente, Control Ciudadano y Espacios Públicos del Municipio mantuvieron una reunión para repasar los trabajos que se realizan para la erradicación de roedores.

El secretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo pidió "la colaboración de los vecinos, denunciando a quienes arrojan basura a terrenos baldíos y aportando algún material que nos permita identificar al vehículo. Las denuncias se pueden realizar a la línea 147, donde se informará a qué lugar enviar las fotos".

Respecto a la limpieza de terrenos baldíos, Perla Casella, titular de la cartera de Medio Ambiente, dijo que "el trabajo es muy arduo, ya que primero se debe identificar al titular del mismo y si este no se hace cargo, la limpieza de los mismos la hace el municipio con la aplicación de la multa correspondiente, todo esto, supervisado por el Juzgado de Faltas. También hay que decir que estos procesos son largos y que en muchos casos el municipio no puede ingresar".

"Hay un elemento clave para la atracción de los roedores y son los residuos. Es por eso que, desde el día uno de nuestra gestión, trabajamos para concientizar e informar al vecino sobre la importancia de desechar sus residuos en los lugares correspondientes y no en terrenos donde no está permitido y que, a pesar de los esfuerzos para limpiarlos, lamentablemente, después de un tiempo los vecinos vuelven a tirar la basura en ese lugar", explicó.

En este marco, el médico veterinario Julio Ferrero, titular de la dirección general de Bromatología y Zoonosis del Gobierno de Junín remarcó que "los trabajos del municipio son en espacios y edificios públicos y todo lo que es privado o particular, es responsabilidad de sus titulares".