Reunión de productores rurales por el “Metrobus del Campo”

El martes último, los productores rurales de la zona de Agustina se autoconvocaron en el salón del Centro de Jubilados de esa localidad movilizados por el Metrobus del Campo.

El proyecto que viene pisando fuerte en el sector rural, y que tanto se ha quejado durante los últimos años del estado de los caminos rurales, hoy tiene una luz de esperanza de mejoramiento a través del nuevo proyecto que tiene como objetivo la pavimentación de una franja de 3,5 metros de camino, con banquinas afirmadas y dársenas de paso cada 1.500 metros.

Se trata de un plan de la Secretaría de Agroindustria de Nación, que se financia con la afectación del 70 por ciento de la tasa vial, la coparticipacion del impuesto inmobiliario y un aporte por mejoras que pagan los productores mediante un crédito que brinda el Banco Nación al Municipio y abonan los productores a 15 años.

En gran nùmero se convocaron los productores que presentaron como alternativa viable el llamado camino de Rustici, un importante camino provincial de 20 km, que une la Ruta Nacional 188 con la Provincial 65 y por donde se traslada una gran cantidad de producción de la zona.

“También es un sector donde viven muchos productores en los campos y hay dos escuelas rurales”, resaltaron desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín. Los productores comentaron y mostraron recortes de diarios de noviembre de 1977 cuando ya se había publicado que la Provincia pavimentaría ese importante ramal.

Los ruralistas manifestaron que ahora mediante este proyecto son parte y no quieren volver a perder la oportunidad y van a trabajar hasta alcanzar la meta a pesar de que conocen que “hay cuatro o cinco trazados más de otros productores de la zona que también están trabajando en proyectos de sus caminos”.

También hicieron referencia que en 2019 tienen el 70 por ciento de la tasa afectada y no quieren “desperdiciar esto, ya que nunca antes lo tuvimos, y si comenzamos este proyecto de pavimentar lo tendremos por 15 años y esto no es poco. No podemos dejar pasar esto que nos están ofreciendo”.

Intercambiaron conceptos con el Agro concejal Javier Belligoi y las presidentes de APAJ, Graciela Picchi, y Rosana Franco de la FAA Junín quienes los próximos días viajarán a presentar los trazados propuestos por los productores de todo el partido y desde Agroindustria evaluarán cuáles son los más factibles de realizar a corto plazo.