El impacto del transporte público será analizado por el nuevo Foro de Movilidad Vial

En la víspera, el intendente Pablo Petrecca presentó el nuevo Foro de Movilidad Vial en instalaciones del Museo de Arte Junín (MUMA), un nuevo espacio con actores sociales y políticos para dialogar y buscar mejorar el tránsito local.

Al respecto, el intendente Pablo Petrecca, en diálogo con TeleJunín, indicó que “lamentablemente los accidentes de tránsito generan muertes y lesiones graves, con secuelas para toda la vida. Esta es una problemática que tenemos desde hace mucho tiempo en la ciudad y entendemos que sin el compromiso de todos los actores sociales y políticos de la comunidad será difícil seguir mejorando nuestro tránsito".

Así, recordó que el plan integral de seguridad vial había sido ya anunciado en la apertura de sesiones ordinarias de 2018. “Creo que es en el tránsito donde mejor se refleja el comportamiento de cada uno de nosotros. Lamentablemente el comportamiento en la vía pública no es del todo correcto, refleja nuestras actitudes, por ejemplo, cuando no se le da el paso al peatón, teniendo este prioridad, o cuando no da el paso al de la derecha, cuando le corresponde. Somos responsables de llevar adelante acciones para poder mejorar el tránsito”, dijo el Intendente.

Los colectivos

Con relación a la llegada de los colectivos, Petrecca recalcó los cambios que producirán.

“La llegada del transporte público traerá muchos beneficios, pero también va a generar inconvenientes porque nuestras calles ya están colapsadas. Incorporar 12 nuevos actores, con dimensiones importantes como es el colectivo, va a generar algún inconveniente. Por eso, hay que generar algunas modificaciones en lo que es comportamiento, que serán propuestas por este foro. Quizá en algunas arterias se prohíba el estacionamiento para que los colectivos puedan circular mejor”, estimó el intendente.

Por su parte el doctor Hugo Greco,en diálogo con TeleJunín, dijo al respecto: “Como decía el intendente, va a haber un nuevo protagonista que es el colectivo. Están todos expectantes, todo muy lindo pero es cierto que Junín está un poco colapsado por la cantidad de tránsito, entonces habrá que trabajar mucho con ese sistema”.

“Creemos que va a bajar muchísimo la cantidad de accidentes, pero también se puede producir alguno dado que son colectivos grandes. Es decir, habrá un antes y un después del colectivo. Entre toda la población tenemos que ayudar a que eso sea también sustentable en el tiempo”, afirmó el médico.

“Usina de ideas”

El doctor Hugo Greco, responsable de la empresa Intermed,explicó que la idea del Foro es que distintas personas representantes de la comunidad compongan una mesa de diálogo. “La iniciativa impulsa que parte de la ciudadanía, que representa distintos sectores relacionados con el tránsito, como puede ser la jueza, los concejales, los comerciantes de motos, Inspección General y demás, puedan contribuir a mejorar el tránsito para que esto implique una menor cantidad de accidentes, menos muertos y que tenga continuidad en el tiempo”, manifestó.





En cuanto a la respuesta a la convocatoria realizada ayer, el entrevistado estimó que fue muy buena. “Están todos muy comprometidos. Nosotros lo que queremos es crear una usina de ideas para poder traer cosas nuevas. Analizar lo que la gente comenta o pide en la calle y ver si realmente son factibles o no. Digo esto porque no todo lo que se pide o se dice puede hacer a un mejoramiento del tránsito. Hay que evaluar todo y ver qué se puede hacer para mejorar el tránsito”, apuntó.

El doctor Greco dijo que esta idea del Municipio lo entusiasma mucho. “Es un gran apoyo que hoy hemos logrado con el Municipio. En otras épocas la iniciativa salía de la misma gente, pero nos costaba mucho llegar al Municipio. Ahora fue casi al revés, el Municipio nos convoca y nosotros, realmente, estamos muy bien para hacer esto. Creo que va a tener buenos resultados”, afirmó.

La comunicación

En cuanto a cómo va a ser la dinámica de los encuentros, si serán regulares, el doctor Greco respondió que serán mensuales, pero los participantes estarán en comunicación permanente. “Tenemos una asistente que toma nota de todo y una licenciada en comunicación que hará las devoluciones en todas estas cosas. Junto con el Municipio veremos qué se comunica a la ciudad y qué no”, estimó.