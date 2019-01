Hantavirus: afirman que en la Provincia existe otro tipo de cepa menos agresiva

El ministro de Salud de la provincia d Buenos Aires, Andrés Scarsi, llevó tranquilidad a la población bonaerense al afirmar que el caso de hantavirus que se registró en el conubano bonaerense “no tiene relación con los que se registraron en Chubut”.

La persona afectada por el virus es un hombre de 26 años que se encuentra internado en el hospital “Gandulfo” de Lomas de Zamora, y evoluciona favorablemente.

Se trata de un paciente que hasta el 30 de diciembre pasado trabajó en un tambo del partido de San Andrés de Giles y ahora se estudia si en ese lugar se podría haber enfermado.

La Secretaría de Salud del partido bonaerense de Almirante Brown, informó que el caso fue “detectado en Ministro Rivadavia con lugar de contagio indeterminado". Se trata de una localidad semi rural, ubicada en el segundo cordón del conurbano.

El municipio aseguró que llevó adelante "un Control de Foco con detección de roedores, desratización, fumigación y desmalezamiento en la zona de residencia del paciente afectado por Hantavirus".

Por su parte, Scarsi señaló que es un caso “esperable” y recordó que el año pasado se registraron 25 casos de hantavirus en territorio bonaerense, donde el virus es endémico. No obstante, aclaró que aquí “se comporta de otra manera, es otra cepa, es otro genotipo del virus hanta, mucho menos agresivo que el que está circulando en Chubut”.

Las autoridades sanitarias explicaron que por tratarse de una enfermedad cuya transmisión es originada por la inhalación del virus presente en las heces de roedores infectados, es necesario “mantener los lugares limpios, ventilados, no barrer sino mojar y baldear con agua y lavandina en el caso de que haya que limpiar espacios donde se sospeche la presencia de roedores”.

El titular de Salud de la Provincia agregó que “en el caso de sufrir fiebre de manera repentina, tener dolores musculares o episodios de diarrea, se debe consultar inmediatamente al médico”.





“Es una de las dos cepas más comunes”

Por su parte, el director de Epidemiología de la cartera sanitaria provincial, Iván Insúa, puntualizó que “en la provincia de Buenos Aires se registró en 2018 la tasa más baja de la enfermedad en los últimos siete años”. El especialista dijo que en el sur del país la “letalidad llega al 40%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires llega al 16%”.

En tanto, sobre el paciente de 26 años, dijo que "evoluciona favorablemente" y "se encuentra estable. Y agregó: "No tiene ningún tipo de relación con el brote en Chubut" dado que el hombre que hasta el 30 de diciembre pasado trabajó en un tambo del partido de San Andrés de Giles "tiene la forma de contagio habitual: de roedor a persona".

"Este es un caso autóctono que no tiene conexión con los casos del sur, donde la transmisión fue de persona a persona. Acá estamos ante la presencia de una de las dos cepas más comunes que se encuentran generalmente en la provincia de Buenos Aires: la Lechiguana y la Hu39694", manifestó.

El funcionario aseveró que existe la sospecha de que el hombre de 26 años además de hantavirus "pueda tener dengue", por lo que en los laboratorios que posee la Provincia en el Hospital Fiorito se analizan los estudios que se le realizaron.

El Director de Epidemiología remarcó que en la provincia de Buenos Aires "hay unos 25 casos promedio por año, siempre de una cepa que no se contagia a nivel intrahumano y estamos en los parámetros normales".

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre 2013 y 2018 fueron 598 los casos de hantavirus en todo el país, con un pico en 2015 por un aumento de casos en Jujuy y Salta.

La jurisdicción con más casos registrados fue la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron 192, seguida por la provincia de Salta, con 191.

Tres posibles nuevos casos en la Provincia

Las autoridades bonaerenses siguen de cerca la salud de tres personas oriundas de Lanús, San Pedro y Escobar que habrían contraído la enfermedad. Dos de ellas están internadas. En tanto, en Entre Ríos se registró el decimosegundo deceso a nivel nacional.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza dos posibles casos de hantavirus en los distritos de Lanús y San Pedro, informaron ayer fuentes del Ministerio de Salud.

Uno de los casos en estudio por síntomas compatibles a los del hantavirus se detectó en Lanús, en un hombre de 29 años que se encuentra "estable", y el otro en el municipio de San Pedro, en un hombre de 41 años "que está compensado desde lo clínico y en buen estado", pero que "no es oriundo del lugar sino un trabajador en tránsito".

En paralelo, se conoció además la existencia de otro posible contagio de hantavirus en la localidad de en Garin, partido de Escobar, aunque este caso, el de un hombre de 26 años que trabaja en una grifería, no se encuentra entre los notificados oficialmente.

Rosana, madre del joven identificado como Pablo, dijo a la prensa que su hijo está internado en terapia intensiva en la Clínica Fátima, en Pilar, y reveló que los médicos le dijeron que tiene "20 por ciento de probabilidades de vida y está entubado, aislado y con pronóstico reservado".

La mujer dijo que Pablo presentaba síntomas similares a los de la gripe desde el jueves, "con vómitos, diarrea, dolor de cabeza y 40 grados de fiebre", por lo que el viernes asistió a la guardia y los médicos le dijeron que se trataba de algo viral, por lo que debía esperar 48 horas.

"El domingo lo llevé a la guardia porque estaba doblado de dolor y con mucha falta de oxígeno. Le hicieron placa de tórax y análisis de laboratorio. Ayer empezó a vomitar sangre y anoche nos confirmaron que se trataba del virus", especificó.

Rosana señaló que cree que su hijo se contagió en un depósito en Escobar al que lo mandaron a trabajar, donde había roedores.

En Entre Ríos

Un trabajador rural que estuvo internado en una clínica privada de Gualeguaychú donde murió el último 10 de enero estaba afectado por hantavirus, según confirmó ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.

Fuentes de esa cartera informaron que el Instituto “Dr. Carlos Malbrán” de la ciudad de Buenos Aires, donde se enviaron las muestras para análisis, confirmó que se trató de una muerte por hantavirus.

Con el caso de Entre Ríos, suman 12 los decesos en todo el país, ya que se agregan el fallecido en Salta y los 10 muertos en Chubut, donde se registra un brote de hantavirus, en la localidad de Epuyén.

El último 24 de diciembre el hombre, que vivía en la zona de islas y trabajaba en un campo de Gualeguay, decidió concurrir a una clínica privada de la vecina ciudad de Gualeguaychú tras comenzar con fiebre, cefaleas, mialgias, dolor retro ocular, erupción, inyección conjuntival y tos.

Tras ser revisado, el paciente fue internado en una Unidad de Terapia Intensiva, donde murió, aunque los resultados de los estudios complementarios se conocieron ayer a la mañana.

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo precisó que en 2018 hubo seis casos: dos en Gualeguay y los restantes en las localidades de Ramírez, Villa Libertador San Martín (Diamante), Gualeguaychú y Paraná”.

La cartera de salud provincial explicó en un comunicado que "los casos conocidos en Epuyén no presentan las mismas características que el caso confirmado que corresponde a un peón que trabajaba en zonas rurales de Gualeguay, por lo se lo considera un caso autóctono".

"En Entre Ríos emergen casos todos los años, que generalmente oscilan entre seis y 10, motivo por el cual hoy no se estaría en una situación de ningún modo diferente a la media histórica que acaso asociada a lo que está pasando en Chubut esté generando una preocupación mayor de la cuenta", agregó el texto oficial.

En tanto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos aseguró que "continuará con la vigilancia epidemiológica", y aunque no hay informado ningún caso grave o internado por posible hantavirus asociado al caso fatal, "se realizará un seguimiento de las personas allegadas directamente al fallecido".