Con el objetivo de mejorar el tránsito en Junín, presentaron el Foro de Movilidad

Hoy se realizó la presentación del Foro de Movilidad que encabezó el intendente Pablo Petrecca, acción que se da en el marco de la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad Vial puesto en marcha por el Municipio.

Precisamente, este Foro estará coordinado por el Dr. Hugo Greco y conformado por instituciones y representantes de la comunidad con el objetivo de generar ideas para la implementación de medidas que ayuden a mejorar el tránsito y funcione como un contralor de las políticas que se implementan en esta materia.

Tras la presentación, Petrecca recordó que "hace poco tiempo estuvimos lanzando la segunda etapa del Plan de Seguridad Vial y uno de los puntos más importantes de esta etapa era conformar un Foro de Movilidad, un foro conformado por instituciones y personas representativas que tienen mucha participación, desde distintos ámbitos, en lo que respecta al tránsito".

"Queremos que este Foro se convierta en un ámbito de debate y de generación de ideas y que ponga en discusión las distintas acciones que llevamos adelante desde el Gobierno respecto de la seguridad vial. Por sobre todas las cosas, que piense en seguir mejorando el tránsito en nuestra ciudad", afirmó el intendente Petrecca.

"Lamentablemente los accidentes de tránsito generan muertes y lesiones graves, con secuelas para toda la vida. Esta es una problemática que tenemos desde hace mucho tiempo en la ciudad y entendemos que sin el compromiso de todos los actores sociales y políticos de la comunidad será difícil seguir mejorando nuestro tránsito", agregó el jefe comunal, quien también resaltó que "si bien en los últimos años hemos tenido mejoras respecto de la estadística, sabemos que debemos seguir trabajando fuertemente para seguir mejorando".

Para finalizar, Pablo Petrecca indicó que "además, muy pronto se sumará un nuevo actor en la ciudad y será el transporte público, por eso, nos pareció importante lanzar esta segunda etapa del plan y este foro, que esperamos nos nutra de mucha información y nuevas ideas para cuidar las vidas de nuestros vecinos, con un tránsito más seguro y un transporte público sustentable".

Como se dijo, el Foro de Movilidad estará presidido por el Dr. Hugo Greco, de la firma Intermed y una persona idónea en este tema y participaron: Adrian Ibáñez, de la Agencia Municipal de Seguridad Vial; las directoras del Hospital, Alicia Ramallo, Cecilia Bendetti y Patricia Barisich; Pablo Aguiar, de la planta VTV; el médico Carlos Lombardi de la secretaría de salud; La jueza de Faltas, Emilia Shonfeld; Eric D´Anunzio, del destacamento policial del Parque Natural Laguna de Gómez; Fabián Claudio, secretario de Seguridad; Juan Urquiza del Comando de Patrullas; Jorge Libonatti en representación de agencias aseguradoras; Marisa Robledo de la dirección de Vialidad; Osvaldo Giapor de la Federación de Sociedades de Fomento; Mario Olmedo de la Subsecretaria de Control Ciudadano y Franco Castellazzi, coordinador del Proyecto Integral de Seguridad Vial.

Sobre este desafío, Greco afirmó que "las expectativas son mejorar, sobre todo, el tránsito. Que haya menos accidentes y menos muertes. Nosotros tenemos un serio problema que es la concientización y ese será, además de ser una usina de ideas, uno de los ejes principales de nuestro trabajo en el Foro".

Por otro parte, Greco aseguró que "después de llevar 32 años trabajando en esta temática en Junín, es la primera vez que veo un real apoyo y compromiso del Municipio, porque esto se ha hecho en otras épocas pero no teníamos ese apoyo. Uno puede tener muchas ideas pero si las autoridades no las ponen en marcha no servirán de nada, por eso es importante que el Municipio escuche y deje que se controlen las acciones que lleva adelante".

Para finalizar, el coordinador del Foro de Movilidad expresó: "Hoy, a nivel mundial la inseguridad vial es una epidemia, en Argentina, se mueren 10.000 personas por año, entonces, el problema no es de Junín, es del país y era necesario poner en marcha estas acciones para poder prevenir muertes, por eso, que se abran las puertas para que ciudadanos comunes puedan aportan ideas y trabajar todos juntos por el tránsito vamos a tener éxito, será un proceso largo y lento, pero queremos que dentro de 10 años tengamos otra realidad en la ciudad, para eso trabajaremos. Agradezco el municipio el compromiso y el apoyo para poner en marcha este Foro".