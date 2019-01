Estiman que para la cosecha de maíz y soja van a faltar camiones

Desde la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), su presidente Ramón Jatip, en diálogo con Democracia, manifestó que el precio de los camiones nuevos aumentó en un ciento por ciento respecto al año pasado.

“Estamos en un momento muy delicado porque cuando fue la devaluación, el precio de los camiones aumentó. Ahora valen el doble que el año anterior debido a la suba del dólar, por lo tanto vamos a tardar mucho tiempo en volver a comprar camiones nuevos. Si bien vemos que la cosecha próxima de maíz y soja vendría bien, seguramente van a faltar camiones y nos tendremos que arreglar con lo que podamos”, afirmó el directivo de CATAC.

El mal estado de los caminos encarece el precio porque muchas veces vamos a un campo a cargar 30 toneladas y cargamos 20 para no encajarnos.

Combustible

“El mayor problema que tuvimos en el 2018 fue el combustible que aumentó entre el 75 y el 77 por ciento durante todo el año, por lo cual los costos del transporte se incrementaron en algunos casos el 20 por ciento más que la inflación misma que tuvieron todos los argentinos”, detalló el entrevistado.

“La tarifa del transporte no aumenta a la par de los costos. Es muy difícil trasladarla ya que el año pasado ha sido muy malo para el transporte: hubo un millón de viajes menos porque la cosecha fue menor. Faltaron al menos 30 millones de toneladas para transportar”, aseguró.

Para Jatip el 2018 fue “un año para el olvido”. Así, el presidente de CATAC señaló que al Gobierno le pidieron una “tregua para el transporte”. “No queremos que aumente más el gas oil, ni las gomas, ni los impuestos. La presión tributaria que tiene hoy el transporte es muy grande”, aseguró.

“Hemos gastado camiones, gomas, combustible y la rentabilidad no estuvo acorde, por lo cual hoy hay muchas empresas que están imposibilitadas de seguir transportando”, advirtió.

Panorama 2019

“La cosecha de trigo pasó, con suerte para el país y para todos nosotros, porque fue muy buena –apuntó Jatip- pero en este comienzo del 2019 el combustible tendría que haber bajado mucho. El crudo de petróleo bajó hasta 20 dólares, en Argentina los dólares también pero el combustible no bajó de igual manera. En la última baja del precio de los combustibles, la nafta Premium y la Súper se fue a un 3 por ciento menos, pero el gas oil subió un 3,1 por ciento. Ahora, se redujo el precio de algunas naftas en unos 40, 50 hasta 70 centavos pero el gas oil, si bien bajó para los minoristas, no fue para los mayoristas como es el transporte de carga”.

El transportista hizo referencia el incremento de los gastos como son las gomas de los camiones que “cuestan el doble que hace 8 o 9 meses, hoy están cerca de los 18 mil pesos”, aseguró.

Se preguntó también por qué el combustible es más barato donde debiera pagarse más caro, como es en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en cambio en el Interior dijo que el precio del diesel común ronda los 40 pesos.

“Para este año, nuestras expectativas no son tan buenas, porque por más que venga una súper cosecha como se dice, los precios internacionales de los commodities no mejoraron. Al transporte le va a costar arrancar porque hoy estamos todos sin finanzas para transportar y el combustible por ejemplo, se paga por adelantado. No creo que el 2019 sea muy distinto al del año pasado”, estimó.

Caminos

Respecto al estado de los caminos, Jatip dijo que varias rutas están mejorando, pero no así los caminos de tierra.

“Desde hace mucho tiempo los caminos vienen estando mal, en muchos distritos están abandonados, eso hace que cuando llueve un poco los camiones no salgan del campo con toda la carga. Eso encarece el precio para el productor porque muchas veces vamos a un campo a cargar 30 toneladas y cargamos 20, para no encajarnos”, advirtió.

Jatip dijo, como dato positivo acerca del mejorado de muchas rutas del país: “Tenemos que hablar de lo positivo que pasó y debemos decir que muchísimas rutas han sido arregladas y hoy se ven cuadrillas que trabajan por todos lados. Sabemos que debemos poner un poquito más entre todos para que esto salga adelante”, afirmó.

En la última baja del precio de los combustibles, la nafta Premium y la Súper se fue a un 3 por ciento menos, pero el gas oil subió un 3,1 por ciento.

Peajes

Ramón Jatip manifestó que en algunas rutas el precio del peaje aumentó un 100 por ciento o mucho más. “Así como han levantado muchas cabinas de peaje, hay peajes en rutas cerealeras que incrementaron mucho los precios. El tema es que los peajes suben, pero las rutas las arregla el Estado. Los arreglos los pagan los vecinos tanto los que las usan como los que no las usan. Por eso digo que en algunos lados los peajes están de gusto o, a lo sumo, para cortar el pasto. En esos casos, habría que sacar los peajes, poner a trabajar las máquinas para cortar el pasto y listo”, dijo.

Tarifas

“No se soluciona el transporte ni la economía si a cada cosa que va subiendo nosotros le ponemos un peso más a la tarifa. En febrero, el cuadro tarifario será revisado, expondremos lo que han subido los insumos del transporte y la tarifa seguramente va a volver a aumentar. Parece que estuviera mal que subiéramos la tarifa tres o cuatro veces por año, pero bueno, el combustible también debería subir una sola vez. Ahora es impagable”, manifestó.