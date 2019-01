Con variadas propuestas, continúa "Actitud Rock and Bike" en la Laguna de Gómez

Con la participación de numerosos vecinos y turistas, comenzó el viernes el festival Actitud Rock and Bike en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Los autos, la música, el tatoo, las motos y el rock tienen su lugar para que todos puedan disfrutar de este evento que continuará hoy con actividades para todos los visitantes a La Laguna.

El Director de Cultura y Turismo, Luis Bortolato, expresó que "estamos con muchas expectativas con este evento y más por lo fue la jornada del viernes. Vino mucha gente de todos los sectores del país y el sábado el Parque Natural estuvo colmado de gente. Se hizo la travesía de enduro, cross y cuatriciclos y por eso vino mucha gente a participar".

Además, explicó que "el clima acompañó e hizo que la gente viniera al evento. También tuvimos la actuación de bandas y eso es algo que gusta mucho. Por otra parte vinieron motos y autos de todos los lugares del país y los amantes de los fierros tuvieron la chance de ver a estas máquinas”.

"Tenemos fam up, lectura de poesía en vivo, bodypainting, entre otras actividades. El sábado a pleno y esperamos un domingo similar a estas jornadas para cerrar este primer evento de Rock and Bike en nuestra ciudad. Queremos que Junín se posicione con este tipo de actividades y por lo que venimos viendo estamos en el camino correcto", finalizó Bortolato.

Programa de hoy

12- Apertura patio de comidas y muestras.

16- Muestra "Extravagante no Bizarro" (Más de 20 modelos en producción para desfile, Maquilladora, estilistas peinado, maquillaje social y artístico). Música "Canciones Intervenidas"

20- Cierre Desfile

Escenario Principal:

17- S.O.S rock

18 - The Parabiens

-19- Hijos del culo

-20 - Marlene Santa

-21 - Fisurado y Paranoico