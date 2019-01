Guarderías de mascotas: una opción para que perros y gatos se sientan como en casa

Cuando llega la hora de planear vacaciones, surge una cuestión clave en la vida de muchas familias de hoy: ¿qué hacer con la mascota cuándo no se la puede llevar con uno?

Si no se dispone de algún familiar o persona de confianza para que se ocupe del animal en nuestra ausencia, existen en la actualidad cada vez más lugares donde pueden permanecer “en buenas manos” y recibiendo los cuidados, casi como en casa.

En nuestra ciudad, “La Guarida del Tigre”, de Marta Prunier y el “Mascohotel La Anita”, de Alicia Oliva ofrecen por estos días distintos servicios para cuidar a las mascotas durante la ausencia de sus dueños brindándoles el alimento, baño, juego y esparcimiento necesarios.

Una tendencia que crece

Hace 15 años, Marta Prunier comenzó con la idea, un tanto innovadora por entonces y que hoy es La Guarida del Tigre.

“Estamos en zona de quintas y nos especializamos en perros pero para otros animales se puede consultar”, cuenta a Democracia y asegura que “no son caniles reducidos, ni jaulas”.

“Los lugares son amplios, verdes y con techo aptos para hacer vida de perro, o sea, jugar y hacer lío”.

La temporada alta es la misma que la del turismo, es decir vacaciones de verano, invierno o fines de semana largos aunque también por viajes de trabajo, construcción, salud, muchas familias buscan una guardería para su macota.

Alicia Oliva, proteccionista, es la responsable del hotel de mascotas “La Anita” que funciona desde hace un año y medio, también en zona de quintas.

“Es un espacio donde les damos mucho amor”, asegura y destaca las comodidades: “los animales no están a la intemperie y no duermen en jaulas. Disponemos de dormitorios y patios individuales, limpios, con calefacción y aire acondicionado”.

Además, aseguró que trabajan “con marcas premium de alimento”.

En ambas guarderías la alimentación corre por cuenta de estas, salvo indicación especial. Los dueños solo deben proveer la medicación, en el caso de que se le deba administrar a la mascota.

Entre 250 y 400 pesos

Dependiendo de algunos requerimientos, las estadías diarias en las guarderías van de los 250 pesos hasta los 400 y según la cantidad de días se ofrecen algunos descuentos.

“Si hay perros que no se llevan bien con otros perros se colocan solos. Si se pueden agrupar es más fácil. He tenido hasta 50 perros”, asegura Marta.

Por su parte, Alicia destaca: “las mascotas están acompañadas las 24 horas y contamos con circuito cerrado de seguridad y hasta pileta. Tenemos tres parques enormes alambrados todo con olímpico y un sector para gatos también”.

Según Marta, “creció mucho la demanda, incluso con gente de afuera porque en la zona no hay. También los cambios de hábitos nuestros influyen porque ya no le dejamos la llave al vecino y además por el espacio que ocupa la mascota en la familia hoy”.

Preocupación compartida

Qué hacer con las mascotas es una preocupación compartida por miles de argentinos: nuestro país lidera la cantidad de animales domésticos por persona a nivel mundial, según un estudio dado a conocer el año pasado por GfK Group, empresa multinacional de investigación de mercado, que incluyó una muestra de 27 mil personas de 22 países.

El 80 por ciento de los argentinos asegura que tiene una mascota en su hogar y el país está en el mundo a la cabeza dentro de la categoría ‘canina’, con un 66% que dice tener perro en su casa.

Aplicaciones en internet

Otras de las opciones que crecieron fuerte en este último tiempo son las plataformas software, que permiten encontrar un cuidador según la zona y las características buscadas.

Este servicio, nuevo en el país y exclusivo por Internet, pago incluido, lo presta MascotasInn, de Federico Pérés y su mujer Belén Posse Molina, quienes desarrollaron la plataforma pensando en su propia necesidad cada vez que tenían que viajar. La plataforma tiene registrados 170 cuidadores en la provincia de Buenos Aires y más de 140 operaciones realizadas con un promedio de valoración al cuidador de 4.8 (el máximo puntaje es 5).

La plataforma tiene incluso el servicio de “paseadores boutique” (no van con más de tres perros), tiene también cuidadores de gatos y hasta hurones.

DogHero es otra app que permite conectar a dueños de perros con anfitriones que se ofrecen a hospedarlos en sus casas. En esta plataforma, que tiene más de mil casas de anfitriones disponibles y 7.500 perros registrados en varios puntos de Argentina. Se seleccionan a los anfitriones dependiendo del tipo de hogar (casa, departamento, quinta, etc.), cantidad de paseos que promete, tamaño del patio y hasta posibilidad de suministrarle al animal medicina vía oral o inyectable.