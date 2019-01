El presupuesto municipal prevé menos fondos para obras que el año pasado

El presupuesto diseñado para este año, que fue aprobado hace poco más de una semana por el Honorable Concejo Deliberante, deja entrever en su composición señales que muestran las dificultades que ofrece el escenario económico actual. Eso se advierte, claramente, en los recursos destinados a la obra pública, puesto que se estableció un 20 por ciento menos que lo que se había definido para el mismo rubro en el año anterior.

Si a eso se le suma que, de un año a otro, hubo una inflación de alrededor del 45%, la baja resulta más sensible aún, en términos económicos reales. Y si, además, se tiene en cuenta que la obra pública fue, desde el principio, uno de los principales ejes de gestión de la administración del intendente Pablo Petrecca, parece evidente que a los funcionarios municipales no les quedó más remedio que hacer parte del ajuste también en esta área.

Lo cierto es que, de los 1647 millones de pesos comprometidos en el cálculo de recursos y gastos de 2019, algo más de $333 millones se asignarán a 23 proyectos de obra pública.

En este mismo ítem, el presupuesto anterior contemplaba unos $426 millones para 26 programas.

Varios de los proyectos vienen de años anteriores, como el Cuadrante Noroeste, la repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, el Parque Lineal y Plaza del Andén, el Edificio para la Seguridad Ciudadana y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus. A esos se le suman la construcción de viviendas, del Monumento Bicentenario (ambas iniciativas estuvieron incorporadas en el presupuesto del año 2018 pero no se ejecutaron), del Hogar de Protección Integral, del Centro de Castraciones, y de pozos de agua potable. También se incluyen, como cada año, trabajos de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, extensión de las redes de agua corriente y cloacas, semaforización, ampliación del alumbrado público, reconversión lumínica, refacción del Palacio Municipal, entre otras.

Proyectos de obra pública

El proyecto de Presupuesto 2019 es de 1.647.064.137,44 pesos, lo que implica un aumento del 26,5% con respecto a los $1.301.880.618 que habían sido previstos para el año pasado.

De esta manera, de los casi 1650 millones que se ejecutarán en el presente ejercicio, $333.842.472,44 serán destinados a obras públicas. Es decir, un 20% del total de los recursos programados.

La obra más relevante, por su monto, será la pavimentación urbana, que insumirá algo más de 53,7 millones de pesos.

Otros $39,6 serán destinados a la esperada y postergada repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

La construcción de viviendas es otro proyecto que venía demorado y pareciera que este año sí se va a realizar. Ya no serán 50 unidades –de acuerdo a lo planificado originalmente–, sino que se erigirán 25 casas para lo que el Presupuesto 2019 destina algo más de $39,2 millones.

>Fondos destinados a obras

El Cuadrante Noroeste, una iniciativa que empezó a ejecutarse prácticamente en el inicio de la gestión de Petrecca, tiene asignado $33 millones para este año.

Un ítem que tendrá un salto importante de inversión será el de obras en las escuelas, ya que para este 2019 se destinarán $31 millones, es decir, casi dos veces y media más respecto de lo ejecutado el año anterior.

También se incluyeron $29 millones para la obra de la Terminal de Ómnibus, $17,8 millones para el Parque Lineal y la Plaza Andén, $14,6 millones para el Edificio de Seguridad Ciudadana, 13,8 millones para la construcción del Hogar de Protección Integral, y $12,5 millones para trabajos en el Parque Industrial.

El resto de las obras incluidas en el Presupuesto 2019 son: ampliación del alumbrado público ($12,3 millones), ampliación red de cloacas ($5,8 millones), construcción de pozos de agua potable ($4,8 millones), ampliación de la red de agua corriente ($4,7 millones), cordón cuneta ($4,4 millones), reconversión lumínica ($3,3 millones), revalorización del Parque Natural Laguna de Gómez ($3 millones), construcción del Monumento Bicentenario ($2,3 millones), ampliación de semaforización ($1,8 millones), centro de castraciones ($1,5 millones), refacción del Palacio Municipal ($750.000), obras en el Parque Borchex ($750.000), y otras obras municipales ($4,2 millones).

>Origen de fondos para las obras

Origen de los recursos

Muchas de las obras incluidas en el Presupuesto 2019 serán financiadas con fondos de Provincia y Nación.

De esta manera, la administración de María Eugenia Vidal aportará recursos por algo más de 207 millones de pesos, un 10% menos que los $232 millones que con los que asistió el año anterior a Junín para la realización de obras.

Los fondos que llegarán de la Gobernación serán destinados para la pavimentación urbana, repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, construcción de viviendas, obras en escuelas, el Edificio para la Seguridad Ciudadana, ampliación del alumbrado público y de la semaforización, parte de la ampliación de las redes de agua corriente y cloacas, para la construcción de pozos de agua potable, y la reconversión lumínica.

El Estado nacional, en tanto, también ajustó notablemente los fondos enviados para nuestra ciudad y la baja llegó a menos de la mitad, respecto del año anterior. Entonces, la Nación financiará con algo más de 64,6 millones los trabajos que se hagan en el Cuadrante Noroeste, el Parque Lineal y Plaza del Andén, y el Hogar de Protección Integral.

Finalmente, el municipio aportará casi 62 millones de pesos para la finalización de la Terminal de Ómnibus, las obras en el Parque Industrial, la otra parte de la ampliación de las redes de agua y cloacas, la construcción de pozos de agua potable, la revalorización del PNLG, el Monumento Bicentenario, el centro de castraciones, la refacción del Palacio Municipal, trabajos en el Parque Borchex y otras obras municipales.

>Presupuesto para cada una de las áreas municipales

Área por área

La lectura del presupuesto permite hacer un análisis de las prioridades de una administración respecto de la cantidad de recursos que se le asigna a cada área.

Como sucede cada año, la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas es la que tiene la mayor partida asignada, con $503.696.299,80. No obstante, hay que decir que sufrió una baja del 5,4% respecto a lo asignado el año anterior.

Con $284.274.931,50, la Secretaría de Espacios Públicos es la segunda con mayor presupuesto. Se trata de un área con un notable crecimiento en relación al 2018, ya que los recursos que manejará implicarán un 324% de los que contaba en 2018.

La Secretaría de Desarrollo Económico también tuvo un fuerte incremento, el 200%, y dispondrá este año de más de $215 millones para su funcionamiento. El salto, en este caso, tiene su explicación en que, tanto el contrato con la empresa de recolección de residuos Ashira, como el manejo de los recursos del Relleno Sanitario, pasarán a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Medio Ambiente, oficina que se encuentra dentro el organigrama de Desarrollo Económico.

La Secretaría de Desarrollo Social y Educación contará con algo más de $183 millones, mientras que la de Seguridad Ciudadana dispondrá de $107,6 millones.

También se asignaron para el próximo ejercicio $101,7 millones a la Secretaría de Salud, $45,5 millones a la de Coordinación, $38,1 millones a la de Modernización, $33,8 millones a la de Gobierno, $32,5 millones a la de Hacienda y Finanzas, $17,5 millones al Concejo Deliberante, $11,8 millones a la Intendencia, $10,5 millones al Juzgado de Faltas, y $8,6 millones a la Secretaría Legal y Técnica.