Salud recomienda no exponer al sol a menores de un año y usar protector

Las tardes de pileta, juego y playa son el combo perfecto para cualquier plan de verano. Sin embargo, no hay que olvidar la importancia del protector solar y su renovación cada dos horas, en todas las edades, haciendo hincapié en los niños.

Según especialistas, en los primeros años de vida, la prevención a la exposición a los rayos ultravioletas es fundamental ya que el daño en la piel es acumulativo. Por este motivo, los niños son más vulnerables.

“Esto ocurre porque en los chicos el sistema natural de protección no está desarrollado, entonces el daño solar es máximo y acumulativo”, explicó María Viniegra, coordinadora del Plan Provincial de Control de Cáncer.

A esto se suma que los bebés menores de seis meses no pueden utilizar protector solar, por lo que los cuidados deben maximizarse al punto de no exponerlos y protegerlos con gorros, sombreros y remeras.

Recomiendan también evitar la exposición solar entre las 10 y las 16, utilizar protectores solares de amplio espectro que protejan contra los rayos UVB-UVA, con FPS (factor de protección solar) +50. Recodar también renovar la aplicación del producto cada dos horas, o luego de bañarse o transpirar.

El efecto agudo del daño solar es la quemadura, su grado va desde un enrojecimiento hasta lesiones más graves que pueden incluir fiebre, escalofríos, cefaleas, malestar, náuseas y hasta delirio.

A largo plazo, los daños derivan en cáncer de piel y envejecimiento prematuro como consecuencia de la exposición solar persistente y sin la protección solar adecuada. La exposición solar es responsable de hasta el 90% de los cánceres de piel.

“El carcinoma basocelular es el cáncer de piel más frecuente, y la principal causa de su aparición es la exposición crónica a las radiaciones ultravioletas, y en la actualidad, se considera que 3 de cada 10 personas de piel blanca tienen la posibilidad de desarrollarlo”, agregó Viniegra.