Con rindes de 10 mil kilos, la cosecha de maíz inyectaría U$S 5 mil millones en la Región

El 2019 promete altos rindes y un escenario productivo totalmente diferente al que protagonizaron la soja y el maíz en 2018. Según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la proyección de siembra de maíz con destino grano comercial es de 5.800.000 Ha.

“Viene bárbaro. Cuando se sembró, las condiciones estaban óptimas y viene lloviendo en tiempo y forma. Diciembre, que es un mes crítico en el que se necesita más agua, el clima acompañó de la mejor manera”, destacó a Democracia el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking.

Desde el 26 de diciembre a la fecha, de acuerdo a los datos de Bolsa de Comercio rosarina, las lluvias se destacaron por el volumen y la cobertura en la zona núcleo de Junín y localidades de la zona como Chacabuco, Rojas, Lincoln, Salto, General Viamonte y Pergamino.

“Si todo anduviera muy bien estaríamos hablando de 5.500 millones de dólares en rindes de la cosecha en la zona. El maíz lo que tiene muy bueno, a diferencia de la soja, es que te genera más viajes de camión, más transporte y más gasoil, ya que una hectárea rinde más que el otro cultivo”, aclaró.

Este evento climático puso un piso a la cosecha maicera en la Región noroeste de la provincia de Buenos Aires donde los ruralistas estiman rindes de entre los 8 y 15 mil kilos por héctarea, en un 50 por ciento de la superficie sembrada. A nivel país ronda las 40 millones de toneladas.

“En nuestra zona núcleo podemos hablar de un rinde de entre 10 y 11 mil kilos promedio por hectárea. Después puede haber picos de rendimientos que pueden llegar a las 15 toneladas. Llovió en el momento justo, pero todavía falta bastante para la cosecha: puede darse vuelta el clima, y cambiar la proyección”, afirmó Frederking.

En todo el suelo argentino, la siembra alcanzaría una superficie cultivada de 6,64 millones en la que se espera una cosecha para grano comercial de 5,57 millones de hectáreas. En la franja central, donde se está definiendo buena parte del 54% de maíz temprano, predomina la condición muy buena.

“El maíz también requiere mucho más inversión. Cuando teníamos las retenciones, solo se hacía soja ya que no había ingresos con este cultivo que ahora viene en aumento la cantidad de siembra”, subrayó el Presidente de la SRJ.

Según la Bolsa de Buenos Aires, “hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, la siembra de lotes tardíos y de segunda ocupación se da a buen ritmo. El avance a la fecha se ubica en el 86,1%”.

“Cosecha récord”

En esta misma línea, Guillermo Voisín, presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco explicó que el distrito “hoy tiene un 50 por ciento de sus 224 mil hectáreas sembradas de maíz y estaríamos previendo unas 2.400 toneladas o algo más. Hace años que en el distrito no se ve la calidad de cultivos que tienen los lotes ahora”,

“Si las condiciones continúan habrá rindes de 10 mil kilos y algunos lotes podrán tener un mejor rendimiento de 14 toneladas. Eso varía según la tierra, el híbrido y la fertilización. Todo parece vislumbrar que va haber una buena, cosecha gruesa de maíz récord”, destacó.

“En un principio se hablaban de 8 o 10 mil millones de dólares o puede estar en algo más. Hay que esperar un poco más y de esto se va a poder hablar más en marzo cuando se comience a cosechar ya que vamos a tener en vista cómo estarán actuando los cultivos”, advirtió.

“Se ha apostado fuertemente en los híbridos y lo que tienen que ver con la fertilización y en el control de las malezas. La tecnología sumada al clima hace que tengamos una cosecha record”, expresó.

Según Voisín, la cosecha no va a ser sencilla porque, como se vienen dando las condiciones climáticas, se está previendo un exceso de agua con las napas, ya que “los suelos están un poco saturados, esperando que vayan mermando las precipitaciones”.

“Los cultivos se ven en excepcionales condiciones, tanto en las plantas y la formación de la espiga. Esperemos que en el momento de la cosecha no tengamos que renegar como en 2014 o 2015 que se complicó con el viento que volteó muchos maíces que dificultó la recolección”, destacó.

“Hoy los cultivos de soja de primera y maíces están en condiciones excepcionales, pero estamos recién a 90 días de la cosecha que es cuando se definen los rendimientos, por lo que es un poco apresurado dar cifras concretas”, concluyó.

“Los maíces están espectaculares”

“Lo que se observa es una vez más el aumento del área sembrada en la zona, con relación a los años anteriores por la parte política que ya conocemos. Hoy los maíces están espectaculares sembrados en fecha al igual que los más tardíos”, dijo Alberto del Solar Dorrego, titular de la Sociedad Rural de Rojas.

“El maíz se estaba dando como el cultivo más rentable antes de las retenciones y ahora no, por lo que la soja salió de nuevo a ser el foco en el tema. En Rosario, la tonelada cotiza 5.500 pesos, mientras que la soja $ 9.295”, apuntó.

“Se dieron muy buenas condiciones y en general hay un buen tamaño de espigas y buen stand de plantas. Si no se avizora ningún temporal de viento vamos encaminado a una cosecha récord”, remarcó.

“Si bien la Bolsa destaca más de 5 millones de hectáreas sembradas, todavía faltaría un poco más porque dicen que el avance está en el 86,1 por ciento. No se ve maíz de segunda sembrado sobre el trigo, por los inconvenientes que generaron las lluvias. Por lo que he visto en la zona, se están tirando más a la soja de segunda como sucedió el año pasado”, explicó.

Como se viene informando, en la zona núcleo se está dando el fenómeno El Niño con abundantes precipitaciones.“Estamos teniendo lluvias aceptables de 55 milímetros por semana que te asegura un buen rinde en la soja de primera y maíz. Hoy en el partido de Rojas, la napa está muy alta, entre el 1,8 y 5 metros”, dijo el Presidente.

“Si llega haber un estrés hídrico, cosa que no creo que suceda, ya te estás asegurando una campaña muy importante. Como se ha desplazado mucho la ganadería, ahora hay gente que está sembrando en sectores que no corresponde, entonces ahí la situación es otra”, sostuvo.

“El Niño también genera falta de agua en algunos lugares, como en Australia y el norte de Brasil que está pasando una sequía importante donde la soja tiene menos rinde, cosa que también favorece el precio. Brasil es segundo productor del mundo”, informó.

“También genera excesos hídricos como está sucediendo en Santa Fe y Santiago del Estero donde tienen un metro de agua, a diferencia de nuestra Región que está extraordinaria”, concluyó.