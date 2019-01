Prado Español: Solicitan luminarias y semáforo

Los vecinos de Prado Español se muestran gratificados por el hecho de que el 95% de este sector cuente con todos los servicios básicos. “Estoy conforme, creo que el barrio está muy bien”, afirma el presidente de la sociedad de Fomento, Osvaldo Giapor.

No obstante, aún hay cuestiones pendientes de resolución, algunas con reclamos de años. Entre ellas, las más urgentes pasan por la necesidad de mejorar el alumbrado público en un sector, colocar un semáforo en Posadas y Chacabuco, atender las calles de tierra y llevar los servicios donde todavía no llegaron.

Infraestructura

Actualmente, la totalidad del vecindario tiene agua corriente, mientras que faltan los otros servicios en un sector específico, sobre las calles Discépolo, Ordiales, Borchex y Circunvalación. “Estamos tratando de llegar con agua, cloacas y, especialmente, con el gas natural a esa zona”, explica Giapor.

Este sector es, además, el que tampoco cuenta con asfalto y, en tal sentido, el dirigente fomentista señala: “En las calles de tierra tenemos problemas porque no están bien atendidas, los vecinos se quejan, cada vez que termina una lluvia quedan intransitables, no solamente por el agua que se acumula, sino porque se rompen totalmente y hay zanjones por todos lados”.

Según dice, este tema “es histórico”, por lo que demanda “que se atienda lo que sucede en las calles de tierra”.

Alumbrado

Una de los asuntos más preocupantes para los fomentistas pasa por el alumbrado público en una zona en particular. “La calle Borchex, desde Aristóbulo del Valle hasta Levalle prácticamente no cuenta con luces –asevera Giapor–, tiene algunas, pero cada 200 metros y no tenemos la posibilidad de poner columnas. Nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo que nos coloquen iluminación en ese sector porque hemos tenido algunos delitos y fue por esa razón, porque está oscuro y eso da la posibilidad de esconderse, sorprender al que pasa por ahí y escaparse”.

Según dicen, la respuesta del municipio es “que van a ver qué pueden hacer”. Giapor remarca que el tema fue evaluado por los funcionarios del área y ya se determinó cómo se debería solucionar. “No sabemos si lo que falta es plata o voluntad, yo diría que lo que no hay es lo segundo”, se lamenta el histórico dirigente.

Seguridad

Y a propósito de la seguridad, Giapor observa que “tres o cuatro meses tranquilos y en cualquier momento aparecen los chicos malos a hacer de las suyas”.

Si bien destaca que hay una “muy buena relación con la policía”, este comportamiento cíclico en el ámbito de la inseguridad amerita alguna atención particular: “Estoy convencido de que la policía hace lo que tiene que hacer, tenemos patrullajes, también tenemos refuerzos como pedimos, la policía local camina la zona, pero acá hago una salvedad: solo anda por Posadas, no se mete en las otras calles. También sugerimos que el patrullero de la cuadrícula tenga un teléfono para recibir llamadas directamente de los vecinos: sabemos que está el 911, pero si se tuviera una comunicación instantánea, sería más efectivo su trabajo”.

Tránsito

Uno de los reclamos que lleva años y años es el de la instalación de un semáforo en la esquina de Posadas y Chacabuco, donde hay dos establecimientos educativos: la Escuela N°29 y el Jardín N°905, además de la sociedad de fomento a media cuadra. “Lo empezamos a pedir en la época de Abel Miguel, seguimos con Mario Meoni y ahora lo estamos haciendo con Pablo Petrecca”, comenta Giapor.

Según su análisis, los reductores de velocidad colocados en el lugar “no sirven porque la gente pasa a la velocidad que viene; no los respeta nadie, ni el civil, y ni siquiera la policía”. Es por ello que insiste con el pedido de que instalen un semáforo: “No sé qué posibilidades hay o si técnicamente corresponde, lo que sí sabemos es la necesidad que tenemos de que, de alguna forma, pare la velocidad de los vehículos”.