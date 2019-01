Desde el HIGA aseguran que la demanda de vacunas contra la fiebre amarilla “es muy alta"

Si bien el Gobierno nacional garantizó la normal distribución de vacunas contra la fiebre amarilla y habilitó nuevos centros de vacunación en la ciudad de Buenos Aires frente a la creciente demanda de turistas que viajan en esta temporada de vacaciones a diferentes destinos donde existe posibilidad de infección, en nuestra ciudad, desde el Servicio de Inmunizaciones del HIGA aseguraron que existe en el Hospital una alta demanda de vacunas, no solo de vecinos de Junín y la zona sino de la provincia.



“Tenemos dosis”

Maricel Martinez, referente del Servicio de Inmunizaciones del HIGA habló con Democracia y detalló cómo funciona el sistema de vacunación contra la fiebre amarilla que se recomienda para quienes viajan a determinados sectores de Brasil.

“En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, quien está teniendo más acceso a la vacuna es el Hospital. Vienen de todos lados y la demanda es muchísima”, contó y aseguró que no faltan dosis.

“Tenemos dosis, Región Sanitaria nos va proveyendo dosis pero hay que entender que hay otras vacunas que se deben aplicar y no podemos dedicarnos solo a las vacunas de fiebre amarilla”, explicó.

Es por ello que desde el área de vacunación establecen turnos y horarios para que la gente se acerque.

“Por organización establecemos un tiempo y un horario y una cantidad de personas, si no el desborde es total”, aseguró Martínez.

“Hemos vacunado gente de Buenos Aires, de Tigre, de Berazategui, de Rosario, Pergamino, y eso es porque resulta obligatorio vacunar a cualquiera”, ya que el programa es nacional.

Asimismo, establecen semanalmente cómo llevar adelante la vacunación, ya que además se encuentran con personal de vacaciones.

“El Ministerio manda frascos multidosis que cuando se abren, duran entre cuatro y seis horas. El frasco trae diez dosis y eso me restringe”, asegura Martínez. “La semana pasada se vacunaron 120 personas”.

Cabe destacar que en Buenos Aires, en muchos lugares se hacen cola de dos días para obtener la vacuna.

Semana del 14 y 21

Para la semana del 14 y el 21, estarían diagramados los días de vacunación, salvo algún cambio inesperado y es por ello que conviene acercarse al Hospital para consultas y obtención de turno, que es diario.

“En la semana que viene martes y jueves vamos a vacunar a la mañana y a la tarde. Se darán 20 números a la mañana el martes y a las 14, otros 20. El jueves nuevamente. Es así que por el momento se fija martes y jueves mañana y tarde”, indicó y destacó que los interesados deben concurrir al HIGA, el martes a las 7 de la mañana para obtener el número.

Requisito sanitario

Cabe destacar la importancia de que la vacuna solo sea recibida por personas que viajen a zonas de riesgo o a países que exijan ese requisito sanitario.

Además, deben aplicársela al menos 10 días antes de la fecha de partida y una sola dosis resulta suficiente para toda la vida.

No obstante, se aconseja una consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que el profesional defina la indicación o no de la vacunación.