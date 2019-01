Avisos y consejos para los viajeros antes de salir de vacaciones

En medio de la época de vacaciones en la que muchos vecinos salen con sus automóviles a la ruta, el Gobierno de Junín informa sobre cuáles son los documentos obligatorios que hay que llevar, con el fin de evitar multas en los controles policiales.

Además, recuerdan la importancia de no beber si se conduce y que, dentro de la provincia de Buenos Aires, funcionará el sistema de radares para que se respete la velocidad máxima permitida.

“Respetar las normas de tránsito hace que tengamos menos accidentes”, remarcó Mario Olmedo, Subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín.

A propósito del anuncio, el propio Olmedo, manifestó: “Comenzó la época de vacaciones en la que mucha gente de Junín sale hacia diferentes puntos del país, sobre todo a los que se ubican en la costa atlántica. Es por eso, a los fines de evitar algún inconveniente en los controles policiales, recordamos que la documentación necesaria que tienen que llevar comprende la licencia de conducir acorde al vehículo que va circulando, la cédula verde identificadora a nombre del titular o la cédula azul si conduce alguna otra persona que no sea propietaria del automóvil”. Asimismo, el funcionario remarcó la obligatoriedad del grabado de autopartes.

“También es necesario realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y tener en vigencia el seguro contra terceros”, dijo Olmedo. Con respecto a esto último, recordó que “se aprobó una resolución por la cual, además del formato papel, uno puede llevar el comprobante de seguro en el celular a través de un mail que manda la correspondiente compañía aseguradora como forma de acreditación”.

“Las medidas de seguridad también incluyen el botiquín, las balizas y el matafuego que depende del tamaño del vehículo; los automotores tienen que llevar uno de 1 Kg, junto con la tarjeta que dan las empresas que se encargan de cargarlos”, añadió.

En cuanto al respeto de la velocidad máxima permitida, el subsecretario de Control Ciudadano afirmó que “como siempre digo, las vacaciones comienzan desde que uno sale de la casa. Tenemos que viajar con prudencia, respetar las distintas normas de tránsito y velocidad establecidas para las rutas”. Seguidamente, se refirió a los distintos sistemas de control que se desplegarán: “Tenemos que tener en cuenta que en las distintas rutas de la provincia de Buenos Aires hay radares fijos y móviles. Si vamos a Córdoba, va a estar la policía respectiva realizando los controles que son muy exigentes, sobre todo con el tema de las luces encendidas, algo que es obligatorio”.

En lo que respecta al tema de la alcoholemia, sostuvo que “a medida que crece la graduación se van perdiendo los sentidos y los movimientos de reacción en la conducción. Por lo tanto, si una persona bebió, es preferible que no conduzca y que descanse, especialmente si se trata de viajes largos. Parar 15 minutos cada una hora y media o cada dos horas, con el fin de recuperar energías y continuar el viaje”.

Por último, indicó que en caso de sufrir algún percance en la ruta hay que llamar al 911. “También están señalizados los puntos de emergencia o postes de SOS en las distintas rutas concesionadas”.