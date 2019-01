Paleontólogos confirmaron existencia de fósiles de un ancestro del caballo actual

En los últimos días del año 2018, Junín recibió la visita de tres paleontólogos: José Luis Prado, Ricardo Bonini (Incuapa – Conicet) y María Teresa Alberdi, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Su paso por la ciudad fue muy importante, no sólo porque pudieron constatar la importancia científica de los fósiles de Junín y estudiar los pertenecientes a animales emparentados con los actuales caballos y elefantes, sino porque también pudieron confirmar la existencia de un nuevo género de animal ya extinto en el yacimiento fosilífero juninense.

Se trata del Hippidion, un mamífero robusto y un poco más pequeño que el actual caballo, similar en su anatomía a una cebra, cuyos restos fósiles se hallaron hace varios años atrás en Junín pero recientemente se pudo confirmar que dichos restos eran de ese animal que vivió por esta zona hasta 11.000 años atrás, cuando fue extinguido.

Según lo expuesto, ese animal se alimentaba de hierbas tiernas, entre ellas, de pasto. Llegó a medir aproximadamente un metro y medio a la altura de las ancas y tenía, en proporción a su tamaño corporal, una gran cabeza.

El museo

En diálogo con Democracia, el profesor José Marchetto, a cargo del Museo Legado del Salado, entidad que desde hace un año está bajo la órbita municipal, explicó que los fósiles se encuentran en dicho museo, ahora cerrado y se estima que recién en abril abrirá sus puertas.

Marchetto, quien es profesor de Biología y Química, capacitado en Paleontología, adelantó que está avanzando la obra de la Sala de exposición del Museo Legado del Salado en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, en donde antes Atilra tenía sus instalaciones. Ahí también podrán apreciarse los fósiles del yacimiento fosilífero juninense.

Respecto a lo que se sabía de estos animales, cuyos fósiles están bajo nuestra tierra, apuntó que el Hippidion y el Acus Neogeus eran los ancestros del actual caballo. A la pregunta cómo fue que se extinguieron ya que cuando vinieron los colonizadores a América, aquí no había caballos, el entrevistado explicó que hace 11 mil años atrás hubo algo que los extinguió, se supone que fue por la era glacial o por una pandemia, que aún se desconocen las causas ciertas, pero que el género Hippidion llegó a nuestro continente desde América del Norte, hace unos tres millones de años atrás cuando el istmo de Panamá conectó ambas Américas.

Por lo expuesto, los paleontólogos visitantes se mostraron muy interesados por el yacimiento fosilífero de nuestro medio, que es muy rico, y van a realizar un relevamiento e investigación, puesto que hacen trabajos específicos sobre los ancestros de los elefantes y los caballos, como son el Seegomastrodon y los Hippidion y Acus Neogeus, respectivamente.

A la pregunta si nuestro Museo Legado del Salado hay gente capacitada para sostenerlo, Marchetto dijo que sí, que es de órbita municipal y que el equipo está apto para las tareas de rescate de materiales fósiles, para su mantenimiento y clasificación.

Fósiles

Los fósiles clasificados por los profesionales en nuestra ciudad fueron dos metacarpos, (huesos de las patas delanteras), y dos molares. Los restos poseen una antigüedad de al menos diez mil años.

Con la confirmación de la presencia del Hippidion en Junín suma otro género descubierto, con lo cual se sigue demostrando el alto valor científico y cultural que tiene nuestro yacimiento paleontológico y la importancia de proteger al mismo como corresponde. En este sentido, los vecinos de nuestra ciudad han colaborado mucho dando aviso sobre posibles fósiles para que personal del museo fuera en su rescate.

¿Qué hacer si uno encuentra un fósil?

Los fósiles están protegidos por la ley nacional de protección del patrimonio 25743 que si bien data del 2003, se avanzó en su cumplimiento a partir del 2005.

Por esta norma hay que tener en cuenta un par de cosas si alguien encuentra un fósil:

- Primero: no hay problema con que cualquier persona encuentre fósiles, lo que no deben hacer es tocarlos, solo los integrantes del museo tienen la autorización legal y la idoneidad científica para retirar el fósil de su sitio de descanso.

- Segundo: no hay recompensa económica por avisar sobre el hallazgo de un fósil, lo que se hace es tomar los datos de su descubridor, quien queda asentado en la ficha de registro del fósil como la persona que lo descubrió.

- Tercero: si alguna persona ya retiró fósiles del río por desconocimiento de la ley, puede solucionar dicha acción donando el material al museo y no volviendo a retirar fósiles del yacimiento.

Por último cabe recordar que los fósiles no tienen valor económico y que son patrimonio de todos los juninenses por lo que deben estar en un museo para que puedan ser apreciados y estudiados por todo el mundo.

Para ponerse en contacto con el museo: pueden mandar un mensaje privado al facebook: Museo Legado del Salado Junín o comunicarse con la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín al 236- 4631637 de lunes a viernes de 8 a 14.