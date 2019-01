Cruces políticos por la sesión en la que se aprobó el aumento de tasas

En la asamblea de concejales y mayores contribuyentes el pasado 4 de enero,ante un auditorio colmado de gente que representaba a distintos sectores sociales y partidarios de la ciudad, se aprobó por mayoría la Ordenanza Impositiva, que contempla el incremento en las tasas municipales -el cual promedia el 43 por ciento-.

No obstante, en los últimos días se generaron acusaciones cruzadas entre los bloques en torno al reclamo puntual respecto de uno de los mayores contribuyentes ausentes de Unidad Ciudadana y por el cual se debió buscar un suplente para la votación.

Es por ello que el bloque kirchnerista planteó que recurrirá a la Asesoría General de Gobierno de la provincia mientras que desde el Frente Renovador denuncian que “o bien el procedimiento es ilegal, o existe un acuerdo político entre parte de los concejales kirchneristas y Cambiemos”.

Desde el oficialismo, lo denominaron una “movida mediática” y aseguran que la votación se dio de manera legal, según la Ley Orgánica.



Cruces entre bloques

El concejal Maximiliano Be-restein, del Frente Renovador, dijo que “el presidente del Concejo Deliberante actuó mal, de manera ilegal, incluyó un mayor contribuyente de su agrupación política cuando no correspondía. Eso hace que haya habido un voto trucho y que el aumento de tasas sea ilegal”.

En ese orden advirtió que “la ley orgánica de las municipalidades es clara, los reemplazos de los mayores contribuyentes son como los de los concejales. Ante la ausencia de un mayor contribuyente, este debe ser sustituido por un suplente de la misma agrupación política. Es imposible tener otra interpretación”.

Además, el concejal meonista dijo que “si se hubiese respetado la Ley, el mayor contribuyente suplente debería haber respondido a Unidad Ciudadana y la elección habría terminado 21 a 19 sin aumento de tasas. O el procedimiento es ilegal, o existe un acuerdo político entre parte de los concejales Kirchneristas y Cambiemos, como ya ha pasado por ejemplo para aprobar el transporte público o para remover a la ex contadora Natalia Donati", denunció.

Por su parte, el bloque de Unidad Ciudadana envió un comunicado y aseguró que recurrirá “a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que se expida sobre la legalidad acerca del modo en que se conformó la Asamblea de Mayores contribuyentes que votó el aumento de tasas”.

En relato con lo sucedido ante la ausencia prevista de uno de los mayores contribuyentes aportados por Unidad Ciudadana, “el presidente del bloque Rodolfo Bertone pidió que se incorpore al suplente aportado por su partido y se respete de esa manera la proporcionalidad en la representación. Pero el pedido fue desoído y la ausencia fue reemplazada con un contribuyente aportado por Cambiemos, quedando sobre representado el oficialismo”.

Entre la presentación del proyecto de ordenanza fiscal, la conformación de la asamblea y la realización de la sesión, según el comunicado del bloque kirchnerista “transcurrieron menos de dos semanas. En ese lapso, Unidad Ciudadana hizo los reclamos y las averiguaciones necesarias pero no logró que el Presidente del HCD Gabriel D'Andrea cambie de parecer. Teniendo en cuenta que la votación resultó empatada veinte a veinte, y que quien definió a favor del aumento de tasas del 43% fue el propio presidente, Unidad Ciudadana cuestiona la legalidad del procedimiento y elevará un pedido para que la Asesoría se expida al respecto”.

“Movida mediática”

Por su parte, el bloque de Cambiemos expresó a través de un comunicado su “desacuerdo ante la movida mediática de uno de los bloques de concejales de Unidad Ciudadana de Junín”.El concejal Juan Tolosa Rossini destacó que “enero es un buen mes para que los Concejales opositores piensen en dejar de poner palos en la rueda y mejor repasen la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Todos los que votaron en contra fueron demagogos y desmemoriados”.

Sobre la votación, Tolosa Rossini aseguró que “es válida y conforme la reglamentación. El mayor contribuyente que propuso UC kirchnerista (el Sr. Madrid) no se presentó, eso dio lugar al corrimiento y a la asunción de los contribuyentes de la lista que se oficializó y se convalidó mediante ordenanza en forma unánime”.

El concejal Manuel Llovet detalló que “el orden que aparecen en la lista de suplentes (artículo 94 inc. 5 de la Ley Orgánica Municipal y art.346 del reglamento interno H.C.D) es el orden de llamado a la Sesión de la Asamblea con los Mayores Contribuyentes. En la misma sesión se puso a consideración y se dio lectura a los contribuyentes que no estaban y a los suplentes sin objeción alguna. A su vez, esa desconfianza se traslada a los empleados de la Secretaría del Concejo Deliberante que dicen respetar, y ponen en cuestión que el proceso se realizó como corresponde a la legalidad”.

Y asimismo especificó que “en caso de aceptación (que fue lo que ocurrió por unanimidad) serán reemplazados por los suplentes en el orden que ocupen en la lista. Todo lo que expreso, resulta asimismo conforme al Art. 346 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el cual en su segundo párrafo refiere: 'Previo al inicio de esta última (sobre Sesión de Mayores Contribuyentes), el Concejo debe resolver sobre la renuncia o excusación; en caso de aceptarla, el reemplazo se integra a la Asamblea conforme el orden que ocupen en la lista de suplentes'. En conclusión: con esta explicación técnica, queda aclarada la actuación conforme a toda la normativa correspondiente”.