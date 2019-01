Políticos juninenses brindan su posición sobre la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno nacional ya tendría listo un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y podría enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

De esta manera, el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente.

Además, el proyecto contempla que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sea de 15 años.

Ante ello, Democracia consultó a los concejales Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín; Carolina Echeverría, del Frente Renovador; Lautaro Mazzutti, de Unidad Ciudadana; Juan Tolosa Rossini, de Cambiemos; y a la diputada provincial Laura Ricchini, quienes expresaron sus posiciones respecto de la posibilidad de bajar la imputabilidad a los 15 años.

“Pasa por la educación”

“Siempre me manifesté en desacuerdo respecto de la baja de la edad de imputabilidad porque para nada sería la solución. No he visto resultados en lugares que se ha bajado la edad, no ha contribuido. Entiendo que el menor con el delito y la violencia no genera una estadística o dato relevante, siempre hablamos de un 0,5 o un 1 o 2%, en el contexto del delito y la participación de los menores. No es un problema ni hay un crecimiento”, expresó el concejal Andrés Rosa.

“Es común que cuando ocurre un homicidio o un delito grave donde hay un menor involucrado venga este tema al debate como una salida facilista pero no es la solución. El tema pasa fundamentalmente por la educación, la inclusión. Se busca un remedio pero no se atacan las causas de por qué puede haber menores involucrados en delitos y violencia”, resaltó el edil por Compromiso por Junín.

Por su parte, Carolina Echeverría, concejal del Frente Renovador, remarcó que es indispensable ver el proyecto para poder opinar. “Como abogada necesito saber aún los fundamentos. Acá no es solamente hacer una ley y punto. Son varias instituciones que van a formar parte de esto, porque la modificación de una ley implica una modificación interna en varios poderes, específicamente el poder judicial. Es un tema muy serio y muy sensible”.

“Se trata de bajar la edad de imputabilidad pero ¿qué sucede con esos menores? Tiene que haber una modificación del sistema carcelario, que incluso hoy está colapsado”, destacó la concejal del FR.

Desigualdad de oportunidades

Para el concejal de Unidad Ciudadana, Lautaro Mazzutti, “es un tema que merece un debate que no sea llevado a cabo por hechos de inseguridad y de manera oportunista. El debate tiene que ser mucho más profundo”.

Asimismo, Mazzutti destacó que “la raíz del problema de inseguridad no radica en endurecer las penas ni bajar la edad de imputabilidad sino en las desigualdades sociales, en un modelo económico que está dejando a familias sin trabajo, donde la marginalidad y el hecho de que los jóvenes crecen sin poder pensar en un futuro y en tener oportunidades, es la raíz de este problema que tiene que ver con la inseguridad, pero lo que habría que cambiar son las políticas económicas para hablar de seguridad”.

Por su parte, para el concejal de Cambiemos, Juan Tolosa Rossini, “el proyecto de baja de edad de imputabilidad comprendería solo delitos mayores como el homicidio, la violación, las lesiones gravísimas. No significa que todo menor de 15 años va a quedar bajo la implicancia de esta ley siempre que se apruebe el proyecto, porque todavía no se sabe si se va a aprobar o no, hacen falta consensos y hay opiniones diversas”.

Asimismo, el edil oficialista destacó que “más allá de bajar la edad de imputabilidad o no, lo que hace falta es un cambio profundo y un acompañamiento desde el Estado y la sociedad misma para con el menor que llega a cometer ese delito y la familia. Hay una trama familiar y dificultades que llevan al menor a realizar esos actos. Se requiere un cambio cultural y una contención por parte del Estado con un equipo interdisciplinario y, en el fondo de todo, la educación”.

“Es importante que se debata”

Consultada la diputada provincial Laura Ricchini expresó que “se trata de un tema que es muy importante que se debata en el Congreso porque hace tiempo se viene hablando, socialmente está instalado”.

Más allá de eso, Ricchini aseguró “que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución a la situación social que tenemos. Todos somos conscientes de que tenemos un conflicto social importante que viene de hace muchísimos años y que todavía no hemos logrado esa contención que se necesita. Hay muchos chicos que no la tienen dentro de su familia y todavía hay lugares donde el Estado no puede llegar y contenerlos”.

A su vez remarcó que “si avanzara el proyecto, desde mi punto de vista debería ser solo para los delitos más graves y no para cualquier tipo de delito. Creo que la solución va por otro lado. Por hacernos cargo desde el Estado y desde las familias de la situación social que tenemos”.