Buscan personal para los colectivos: “Son treinta puestos de trabajo para la ciudad"

Finalmente llegó el 2019 y con él la próxima implementación de los colectivos en la ciudad, que si bien se esperaba para este mes, aún no termina de concretarse pero sí se aguarda que lo haga antes de marzo.

Ante la pregunta obligada en ese sentido, por las demoras, el secretario de Coordinación del Municipio, Martín Beligni asegura que no quieren volver a dar fechas y tratan de ser prudentes pero lo que sí aseguró es que “muy pronto el servicio va a estar rodando en la ciudad”.

No es ajeno a las dudas y las cuestiones que se suscitaron en un principio pero hoy “los colectivos son una realidad”.

“Es cierto que había dudas de los vecinos, de la oposición pero con la adjudicación de la licitación y ahora con la presentación de los colectivos que fuimos a ver el viernes, entiendo que se han despejado las dudas respecto de que esto va a ser una realidad”, afirmó.

Particularmente destacó: “Nos interesa que cuando se instalen, como dice el intendente, sea para que trascienda cualquier gestión. No tiene que ser electoralista, es un servicio que los vecinos se merecen y debe ser con paso firme para que se instale en la sociedad. Por eso queremos ser prudentes y dar cada paso con firmeza para que sea un buen servicio”.

“Vimos las unidades y cumplen todos los requisitos”

En el primer trimestre estarían funcionando, según indicó Beligni a Democracia: “Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que en el primer trimestre de este año esté rodando el servicio”.

Las 12 unidades son marca Mercedes Benz y varían con capacidad de entre 24 y 29 asientos.

“Todavía no están en la ciudad, hemos ido a verlas, cumplen con todos los requisitos del pliego, que ha sido público y está en la web y cualquier vecino puede entrar a verlo. Son unidades adaptadas para discapacitados, para nosotros era una prioridad ya que la integración es uno de nuestros ejes. Y el hecho de que estén circulando también ya que nivela socialmente a toda la ciudad y es inclusivo así como que todas las unidades cuenten con fácil acceso para las personas con discapacidad”, destacó Beligni.

El próximo paso, según el funcionario, “es que los vecinos van a elegir el ploteo que van a tener las unidades y el paso siguiente será que todas se pinten de esa manera y empezarán a desembarcar en la ciudad”.

Otro de los pasos fue la convocatoria para quienes tengan experiencia y cumplan con los requisitos, se acerquen a la oficina de empleo para trabajar en el servicio como choferes.

“Son 30 puestos de trabajo que estarán llegando a la ciudad”, afirmó Beligni.

“No es nada fácil lograr que se cumpla con todos los requisitos que solicitamos y estamos orgullosos del trabajo que se hizo porque esta empresa fue destacada en Buenos Aires. Es la número uno en el cumplimiento de los tiempos del servicio y la calidad de las unidades”, aseguró y al mismo tiempo remarcó que comenzarán a funcionar con el recorrido completo, las tres líneas y las 12 unidades y se buscará cumplir con los tiempos de entre 15 y 20 minutos.

Boleto, Sube y descuentos

“El boleto, tal como figura dentro del pliego, estamos trabajando para que ronde los 20 pesos. De todas maneras, todo lo que es tarifario y subsidio se está reacomodando ahora pero en principio estamos manejando esta cifra”, explicó Beligni.

Asimismo, se encuentran trabajando en puntos de venta para el acceso a la tarjeta Sube y los validadores “que nos van a dar la información a nosotros para luego trabajar en el fondo de movilidad, dentro del presupuesto y en el ploteo”.

Sobre el boleto Beligni remarcó: “Recordemos que hablamos de 20 pesos pero más del 50% de los usuarios van a tener beneficios sobre ese monto”.

Es así que jubilados y pensionados, ex combatientes, trabajadoras domésticas, beneficiarios de Asignación universal, Asignación por embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo Social y Pensiones no contributivas, abonarán con un 55% de descuento; mientras que estudiantes y discapacitados viajarán de manera gratuita.

“Ya le estaremos comunicando al vecino dónde y de qué manera acceder a la Sube y los beneficios”, destacó.

“Ajustar” cuestiones en el tránsito

Consultado sobre como se llevará adelante la circulación en torno a las dificultades de tránsito que padece la ciudad, Beligni aseguró que “habrá que ajustar algunas cosas, se viene haciendo un trabajo desde hace 3 años, sabemos la problemática que hay en materia de tránisto en la ciudad”.

Aún así aclaró que “el año pasado se ha bajado el número de fallecidos y de siniestros respecto de 2017 pero sabemos que no alcanza y sabemos que todos los actores que convivimos en el tránsito no lo hacemos fácil. Hay un trabajo del Estado y un trabajo del vecino”.

El Municipio, según el funcionario, “está invirtiendo en infraestructura como semáforos, sendas peatonales, reductores, cartelería. Hay que ir trabajando ahora en una segunda etapa que es la normativa y el incumplimiento con las leyes y ordenanzas de la ciudad. Se va a ser más estricto también porque cuando decimos que es una política pública, lo que decimos es que el vecino de Junín tiene que tener la alternativa de caminar, de ir en moto, en el vehículo pero el estado tiene que garantizar una alternativa de movilidad”, concluyó.