A pesar de la movilización de sectores opositores, se aprobó el aumento de tasas

Ante un auditorio colmado de gente que representaba a distintos sectores sociales y partidarios de la ciudad, se aprobó ayer por mayoría la Ordenanza Impositiva, que contempla el incremento en las tasas municipales, desde el 1° de enero del corriente año, el cual promedia el 43 por ciento.

La asamblea de concejales y mayores contribuyentes se hizo en instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Junín, en el marco de una gran expectativa.

Entre los concejales, se emitieron 10 votos negativos y 10 positivos, siendo la norma apoyada por Cambiemos y Compromiso por Junín (Andrés Rosa) y rechazada por el Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Peronismo juninense. Por su parte, entre los mayores contribuyentes, la votación 11 contra 9.

Por lo tanto, la votación fue 21 a 19, con lo cual fue aprobada la fiscal impositiva con los aumentos propuestos por el oficialismo comunal.





Así, la Tasa de Seguridad se incrementó en un 116%; estacionamiento medido, 50%; CVP, Agua y Red Vial 43% y Seguridad e Higiene 38%. Hubo un fuerte rechazo a este incremento que se hizo sentir en el recinto, manifestado a través de carteles y pancartas, con cánticos e incluso gritos, durante varios minutos, e incluso hubo fuertes chances de que la sesión se suspendiera. En este punto, la concejal Carolina Echeverría (Frente Renovador) aseguró al presidente del Concejo, Gabriel D’Andrea, que, si echaban a la gente de la sala, su bloque también se retiraría.

De todas formas, tras un cuarto intermedio y una advertencia por parte de D’Andrea, el tratamiento continuó y los ediles pudieron votar, aunque casi sin poder hablar. Uno de los concejales que recibió más presión del público presente fue Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín, que votó positivamente junto a Cambiemos.

“Continuaremos con las obras de asfalto y cordón cuneta”, alcanzó a decir Manuel Llovet (Cambiemos), cuando fue interrumpido por la gente. Luego siguió enumerando lo que consideró logros de la actual gestión hasta que gritos y hasta insultos de parte del público presente.

“No vamos a acompañar a este saqueo a los bolsillos de los vecinos, con un 47% de incremento en las tasas municipales”, dijo Victoria Muffarotto, de Unidad Ciudadana, quien además hizo referencia al contexto donde se daba esta suba “desempleo y hambre, donde muchos están viviendo de la Asignación Universal por Hijo, ante el cierre de fábricas y locales comerciales”.

Por su parte, Carolina Echeverría (Frente Renovador) acotó que “este 43 por ciento de aumento no va a obras, ni a salario, no incluye un programa de gestión, ni planes sociales, ni Pymes, ni oportunidades para jóvenes, nada”.

Presupuesto

A continuación, la sesión extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto Municipal 2019 fue mucho más tranquila, ya que luego de un cuarto intermedio, la gente fue de a poco abandonando la sala.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Javier Prandi, brindó detalles de la ordenanza Cálculos de Recursos y Gastos del Ejercicio 2019, aprobada por mayoría, con los votos positivos de Cambiemos y Compromiso por Junín, y los negativos de Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Peronismo juninense. También empataron, 10 a 10, por lo cual también el presidente del cuerpo con su voto doble fue quien desempató, ganando la pulseada el oficialismo.

El Presupuesto para Junín es de 1.647 millones de pesos, un 27 por ciento mayor que el año pasado. El cual está compuesto por 776 millones de pesos de origen municipal, 794 millones de pesos de origen provincial y 75.900.000 pesos de origen nacional. De esta totalidad del Presupuesto, el 31 % se encuentra afectado, 503 millones de pesos; y el 69 % es de libre disponibilidad, 1.143 millones de pesos. Cerca de 600 millones de pesos es para gastos de personal. El mayor proveedor, Ashira, se lleva casi 140 millones de pesos; y el pago de deuda significa 50 millones de pesos, que fue contraída para la compra de maquinarias, según graficó Prandi.

El edil oficialista destacó el incremento del 200 por ciento de los fondos para la Secretaría de Desarrollo Económico, para el Centro de Monitoreo, cámaras y equipamientos, un 130 por ciento más para Espacios públicos, un 49 por ciento más para Desarrollo Social y Educación, entre otros ítems.

Por su parte, Maximiliano Berestein (Frente Renovador) apuntó a que su bloque se oponía al Presupuesto porque, justamente, el aumento de tasas aprobado anteriormente no generaba ningún beneficio.

“Cuando uno escucha la argumentación del concejal de Cambiemos para la aprobación de este presupuesto, vemos que lo adorna muy bien. Con ese presupuesto local dicen que se va a arreglar el Palacio Municipal, se construirá el Monumento al Bicentenario, se arreglará el Parque Borchex, se va a refaccionar el Parque Natural ‘Laguna de Gómez’, obras en el Parque Industrial, se pondrá en marcha la Terminal de Ómnibus, todo esto ya estaba en el presupuesto del año pasado, pero no se hizo. La pregunta es: ¿qué se hizo con todos estos millones de pesos que ya estaban en el presupuesto del año pasado? Ahora esas obras, que no se hicieron, vuelven a figurar en el presupuesto de este año. Espero que este año lo puedan hacer pero nosotros no tenemos confianza ni en el Intendente ni en su equipo”, manifestó el edil.

Ateneo Raúl Alfonsín

El Ateneo Raúl Alfonsín emitió un comunicado en el cual rechaza la votación afirmativa de los concejales integrantes Cambiemos.

“En un acto que llena de vergüenza a la historia de lucha del radicalismo por los sectores medios bajos y bajos de la sociedad, la UCR local, junto con el gobierno macrista del Intendente, han dado, al votar tasas imposibles, una muestra más de su insensibilidad social. Los integrantes del Ateneo Raúl Alfonsín queremos que el pueblo de Junín sepa de nuestro más absoluto rechazo a tan injusta e inconsulta decisión”, indica la gacetilla.