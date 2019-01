Suben multas en territorio bonaerense: por exceso de velocidad habrá que pagar desde $5500

Las multas no se quedan atrás y también se reajustan. Ya en pleno período de vacaciones y con las rutas bonaerenses recargadas de turistas, rigen desde ayer los nuevos montos que los automovilistas deben pagar por cometer infracciones.

Las sanciones comenzaron el año con una pequeña baja para el primer bimestre -del orden del 0,3%-, lo que se explica por una leve caída en el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), el valor que se utiliza como referencia para determinar el monto de las multas. De todas formas, de enero de 2018 a la actualidad el costo de las sanciones viales subió 65,5%.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el valor de la Unidad Fija (UV) con la que se determina el costo de la contravención es de $44,18 para el bimestre enero-febrero. Se recuerda que las actualizaciones de ese módulo se realizan según el precio de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino.

Claro que la readecuación de los importes de las multas no se limita a aquellas que se aplican en las rutas; también las faltas del andar urbano (por caso mal estacionamiento, cruce con luz roja, carencia de VTV o de cualquier documento obligatorio) tienen ahora valores más altos.

Las multas se fijan en base a cierta cantidad de UV, de manera que al variar el monto de esas unidades indefectiblemente se modifica también el de la sanción económica ante una infracción de tránsito.



Van algunos ejemplos de lo que ahora cuestan las faltas viales: por dejar el auto mal estacionado varía entre 50 y 100 unidades fijas, por lo que a partir de ahora se tendrá que desembolsar entre $2.209 y $4.418; el exceso de velocidad tiene un amplio grado de penalización, pudiendo ir desde los 150 módulos hasta los 1.000 y entonces en ese caso la multa puede arrancar en $6.627 y llegar hasta los $44.180.

Los mismos importes están vigentes para aquellos que no posean la licencia o tengan la cédula verde vencida sin ser el titular, cuando se circule sin seguro o sin haber sido habilitado, estando inhabilitado legalmente o sin poseer la categoría para el tipo de vehículo que conduce (manejar un camión o camioneta de carga con un registro para autos particulares).

Según fuentes oficiales, el siguiente es el ranking de las infracciones de tránsito más comunes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y, una por una, a cuánto se fueron las multas de acuerdo al nuevo valor de la UF: conducir sin las luces reglamentarias: de 300 a 1.000 UF, es decir entre $13.256 y $44.180; no exhibir la documentación exigible: de $2.209 a $4.418; conducir sin haber sido habilitado (sin licencia, menor de edad): de $13.256 a $44.418; conducir estando inhabilitado legalmente: desde $13.256 hasta $44.418; conducir estando inhabilitado para ese tipo de vehículo: los mismos montos; circular con licencia vencida: entre $2.209 y $4.418; circular con la tarjeta verde vencida y no siendo el titular de la misma: $4.418; circular sin seguro: entre $2.209 y $4.418; circular sin patente: entre $13.256 y $44.418; circular sin casco en el caso de los motociclistas o su acompañante: entre $2.209 y $4.418; cruzar el semáforo en rojo: de $13.256 a $44.418; girar a la izquierda donde hay semáforo que lo prohíba: de $13.256 a $44.418; circular en contramano: de $13.256 a $44.418; estacionar en lugar no permitido: de $2.209 a $4.418; exceder los límites de velocidad máxima: desde $5.500 hasta $44.418; fuga o negación a suministrar la documentación obligatoria: de $13.256 a $44.418; falta de VTV: de $13.256 a $44.418; circular utilizando telefonía celular: desde $2.209 hasta $4.418; conducir alcoholizado: entre $13.256 y $44.418; y poseer caño de escape libre: entre $13.256 y $44.418.

Controles en las rutas

Por otro lado, ayer la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informaron que en el marco del Operativo Verano 2019, controló 77.915 vehículos, desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero en todo el país. En ese plazo los radares estadísticos, fijos y móviles, detectaron 115 excesos de velocidad y se labraron 1.504 actas de infracción. De las mismas, 378 fueron por falta de documentación obligatoria -licencia, DNI, cédula verde/azul, 247 fueron por falta de VTV, 163 por alcoholemia positiva,

154 por falta de seguro obligatorio, y 153 por omisión del uso de luces reglamentarias. El resto, fueron originadas por falta de casco, por cruzar semáforos en rojo o camiones que no respetaron la restricción en fines de semanas largos, entre otros.