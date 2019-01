Con un record de inscriptos la Colonia para Adultos Mayores despidió el año

En un ambiente de mucha diversión, se llevó a cabo la última clase del año 2018 de la Colonia de Verano para Adultos Mayores que cuenta con aproximadamente 300 inscriptos y continúa abierta la inscripción para aquellos que deseen participar.

Las actividades continuarán a lo largo del 2019 y quienes quieran concurrir deben dirigirse a la Dirección de Deportes ubicada en el Complejo General San Martín para llenar las planillas pertinentes.



“Trabajamos mucho para que ellos la pasen bien y disfruten de este tipo de actividades”, afirmó Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín.

Luego de saludar a cada uno de los integrantes de la colonia, el propio Pueyo manifestó: “Para nosotros son muchas caras conocidas porque trabajamos todos los días con ellos cuando se realizan los talleres en las diferentes sociedades de fomento como así también con las propuestas de natación”.

Asimismo, Pueyo sostuvo que la gente iba a la colonia por diferentes motivos y que esa era un poco la idea. “Que venga a pasarla bien y encontrar un lugar para socializar. Hoy tenemos casi 300 inscriptos, algo que ha batido todos los récords ya que son seis micros los que llegan hasta el Auto Moto todos los lunes, miércoles y viernes”.

La rutina

Pablo Regazzi, profesor de Educación Física de la colonia, hizo referencia a las actividades que implementan a lo largo de las jornadas: “Arrancamos siempre con un ejercicio de movilidad general, hacemos trabajos aeróbicos y ahora incorporamos ejercicios con técnicas de diferentes tipos de baile conocidas como de ritmo libre. También hacemos mucha natación y enseñanzas de distintas técnicas natatorias que muchos no las conocen o, por ejemplo, no les gusta al principio y la idea es sacarles un poquito el miedo”.

Con respecto a los trámites de inscripción, Regazzi dijo que “deben dirigirse a la Dirección de Deportes que ahora nos mudamos y va a estar en el Complejo General San Martín, ir a buscar las planillas, completarlas con un médico y traerlas cuando suban al recorrido. La idea es no tener un máximo así que todo aquel que quiera sumarse será bienvenido”.