Mañana los ediles tratarán el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva para este año

Mañana viernes, 4 de enero, se tratará el Presupuesto Municipal 2019, en el Concejo Deliberante. La sesión será en uno de los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Saavedra 131.

A las 11 será la asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes donde abordarán una modificación al Código Fiscal y tratarán la Ordenanza Impositiva 2019 y un crédito a tomar con la provincia de Buenos Aires. A las 12 será la asamblea extraordinaria, donde los ediles tratarán el Presupuesto para el corriente año.

Votos

Si bien hay cuestionamientos de los bloques de la oposición, que no acompañarán la iniciativa, el petrequismo tiene asegurados los sufragios.

El edil de Compromiso por Junín, Andrés Rosa, afirmó a Democracia: “No hay que perder de vista que estamos en una recesión mucho más profunda quizás de la que cualquier economista imaginó, y esta recesión afecta a todos. En este contexto, este es un presupuesto que le da mayor autonomía al municipio y es un dato positivo. También veo un fortalecimiento en lo que tiene que ver con la inversión social, lo mismo que la cuestión de la infraestructura escolar y el avance en obra pública, con más de $ 500 millones, que si se suman con la secretaría de Desarrollo Económico, otros $ 200 millones más. También es positivo lo que se destina a seguridad. También está el fondo para el transporte público, de 21 millones de pesos, que sería el subsidio local. Otra inversión importante es en el Parque Industrial”.

En la vereda de enfrente, el concejal del bloque Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti afirmó a este diario: “No vamos a acompañar, ni la fiscal e impositiva, ni el Presupuesto. No vamos a acompañar un 43 por ciento de aumento en las tasas, más allá de que lo justifiquen en la pérdida por la inflación, inflación que este mismo gobierno nacional provocó con sus medidas económicas”.

Por su parte, el concejal del Frente Renovador Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Vamos a votar en contra, y el principal argumento es el aumento de tasas, que es sumamente excesivo y está muy por encima de la pauta inflacionaria del propio Gobierno para 2019. Es una suba que golpea el bolsillo de los vecinos, de los comercios, de las pymes, de los sectores productivos, y está fuera de contexto”.

Y agregó: “Pese al elevado nivel de suba de tasas no se genera ningún beneficio para los vecinos, no hay obras, no hay programas de incentivo para las pymes y la producción, las únicas obras son de Nación y Provincia y son repetidas, como la repavimentación del camino al Balneario”.

Consultado el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a este diario que el espacio “no acompañará, ni el Presupuesto ni la fiscal e impositiva. Los aumentos que van del 38 al 43 por ciento nos parecen exorbitantes y se convierten en otro factor recesivo para una economía de la ciudad que ya está exhausta”.

“El Presupuesto trabaja sobre una inflación prevista del 20 o 23 por ciento, pero aumenta las tasas por encima del 40%, el argumento es que este año se trabajó sobre una inflación del 18%, y al haber cláusula de ajuste automático en salarios, hubo que sacar jugo de las piedras para poder hacerle frente. Es un concepto falto, porque ya es ostensible que la inflación no va a ser del 23%”, cuestionó.