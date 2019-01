Ráfagas de viento y lluvia azotaron la ciudad provocando serios destrozos

Una fuerte tormenta, con ráfagas que alcanzaron los 80 kilómetros por hora, se abatió ayer sobre la ciudad de Junín. A pesar de los innumerables daños materiales, no hubo heridos ni evacuados, según información vertida desde el Destacamento de Bomberos de Junín.

A las 11.45 de la víspera el viento azotó y alcanzó su punto máximo. Luego se mantuvo entre los 27 y los 31 kilómetros por hora, entre las 15 y las 16, de acuerdo a lo detallado por el Servicio Meteorológico Junín.

El intenso meteoro causó incluso voladura de techos, o daños en estructuras de chapas, como ocurrió en el Centro Cristiano de Fe, ubicado en avenida República y Chaco, o de materiales y maderas, como sucedió en el Refugio de la Asociación Juninense de Protección a los Animales, camino a La Agraria.

La arboleda de la ciudad también se vio afectada, quebrándose innumerable cantidad de ramas y también hubo caída de árboles, como fue en la parte trasera de la Escuela Normal Nacional, donde una planta de gran tamaño fue arrancada de raíz.

Casos peligrosos ocurrieron en la red eléctrica de baja y media tensión, asimismo en la telefónica, cuando varios postes cayeron arrastrando el cableado o estaban muy inclinados sobre el cableado, con riesgo para la población que pudiera transitar por veredas o calzadas.

Vecinos de distintos barrios, especialmente del Bicentenario, Capilla de Loreto y la zona del ex Hospital Ferroviario, estuvieron varias horas sin luz, generándose numerosos reclamos a EDEN, cuyo personal debió trabajar a destajo para tratar de solucionar los problemas causados por la tormenta.

En el barrio San Antonio una línea de media tensión sufrió serios daños, se estima que hoy jueves una empresa contratista reemplazará algunos de los postes de hormigón rotos.

Lluvia

La temperatura era de 30 grados y la humedad del 85 por ciento, a las 13.45 de la víspera. El clima estaba insoportable, presagiando la tormenta.

En un corto espacio de tiempo, cuando comenzaba la tarde, junto con el fuerte viento vino la lluvia que cayó torrencialmente, con violencia inusitada, impulsada por las ráfagas de viento que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. En media hora cayeron 25 milímetros prácticamente, lo que causó anegamientos en toda la ciudad.

Sin embargo, a pesar del intenso meteoro que comenzó a las 14, la lluvia siguió cayendo y trajo alivio a la ciudad durante la tarde.

En total, según la medida de lluvia caída tomada a las 21 por el Servicio Meteorológico, cayeron 39.02 milímetros en Junín.

Cortes en los servicios

Producto de la tormenta, hubo cortes de energía eléctrica en varios sectores del radio urbano y suburbano, incluso después que pasara el viento y al lluvia, siguieron las interrupciones en el servicio eléctrico, puesto que las cuadrillas de EDEN estaban trabajando en distintos puntos de la ciudad, para retornar la normalidad al servicio, en algunos casos, varias horas después.

La red de agua potable también afectada, lo mismo la de teléfonos, por los postes de cables caídos o dañados. Es así que en varios hogares no había luz, tampoco agua y en algunos casos, ni teléfono.

En cuanto a la red de agua corriente, al parecer, la interrupción del servicio eléctrico impedía que funcionaran las bombas de agua de Obras Sanitarias en algunos barrios, restringiendo la distribución.

Protectora de Animales

Otro de los lugares donde la tormenta hizo destrozos fue en el Refugio de animales, de la Asociación Juninense de Protección a los Animales, que está ubicado en el camino a la Agraria.

Lautaro Chiesa, de la mencionada institución, aseguró que hubo árboles de gran porte caídos sobre los caniles (donde están los perros), dañando a cinco de ellos, con la destrucción de varias cuchas de material y de madera. También el alambrado fue afectado, provocando la ida de algunos perros.

“Todavía no sabemos cuántos perros se pudieron haber ido, porque incluso no se han levantado los tremendos árboles que cayeron sobre los caniles. Vimos el daño de las estructuras, pero no sabemos con qué nos podemos encontrar debajo de las plantas caídas. Sin dudas vamos a necesitar la ayuda de la Municipalidad, porque nosotros no tenemos maquinarias para poder sacar esos árboles. También vamos a necesitar la ayuda de la comunidad para poder reparar todo lo que este tornado destruyó, porque para mí fue un tornado, teniendo en cuenta cómo sacó de raíz a árboles de gran tamaño”, explicó Chiesa.

Municipio

Según el parte de prensa proporcionado a la tarde de ayer por el Municipio, la tormenta provocó la caída de postes de luz y teléfono, arrastrando unos a otros, ocasionando a que muchos barrios se encontraran sin energía eléctrica y que hubiera cables en el suelo.

Señalaron que Defensa Civil, Obras Públicas, todo el equipo vial del Municipio, Bomberos, Policía, EDEN, Alumbrado público, contratistas, estuvieron trabajando para solucionar el problema generado por la tormenta.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población, a través de un comunicado, proporcionado a los medios de comunicación e informado a través de redes sociales, “no salir de sus hogares a menos que sea muy necesario, que no recorran los lugares donde hay más inconvenientes con los cables caídos, que cuiden los niños para que tampoco lo hagan, que no rompan las cintas donde está cercado. No transitar en la medida de lo posible hasta que los que están trabajando puedan dar solución a los inconvenientes que nos ha dejado el paso de la tormenta”.

Los trabajos continuaron hasta avanzada la noche, para tratar de volver a la normalidad una ciudad azotada por las inclemencias climáticas, después de varias jornadas de mucho calor.