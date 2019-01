Merendero Potreritos: Pensar en los más chicos

Hace relativamente poco tiempo, Lucas Foti decidió poner en práctica un proyecto que desde hacía tiempo tenía en mente: un merendero para los chicos del barrio Progreso, donde vive; y donde sin dudas, vio necesidades.

“Era una idea que siempre quise llevar adelante y lo hablé con una compañera que se ofreció a darme una mano. "Así empezamos”. Cuenta con tan solo 22 años y un enorme corazón solidario dispuesto a ayudar a los niños de su barrio.

Día a día, casi cuarenta chicos llegan a su casa para tomar la merienda que Lucas, con ayuda de su familia les prepara: porque el merendero funciona en su propia casa.

“Hay una especie de living grande que nos queda libre y ahí nos organizamos”, cuenta Lucas.

Ayuda de todos

“Algunas panaderías me dan una mano con las facturas y hay buena gente que siempre se acerca hasta mi casa para preguntar si me falta algo para los chicos”.

Los chicos que asisten tienen desde dos o tres años, y llegan al merendero acompañados de sus hermanos. Las edades máximas de los chicos rondan los 12 y 13 años.

De lunes a viernes a partir de las 17,30 hasta que terminan de merendar, los chicos permanecen con Lucas y los voluntarios, aunque asegura que “suelen quedarse un rato más jugando”.

Los días de mucho calor, en lugar de te, Lucas les prepara jugo y facturas o galletitas cada tarde.



A futuro

A pesar de su juventud, Lucas tiene muchos proyectos para poner en práctica en el merendero y seguramente, con ayuda de los voluntarios y la comunidad de Junín, los llevará adelante.

“Por el momento solamente funcionamos como merendero, para que los chicos puedan venir a pasar la tarde pero siempre es lindo pensar en hacer otras actividades para que ellos se puedan desarrollar”, piensa Lucas de cara al futuro que tal vez no muy lejano, con la ayuda de más voluntarios pueda llevar adelante otras actividades en beneficio de los chicos.

“Siempre que se pueda ayudar, es bienvenido y lo agradecemos por los chicos”, aseguró.

Quienes deseen colaborar con Potreritos, pueden acercarse a Dr. Marrul 1167 o comunicarse con Lucas al 236 457-3015, especialmente en estos días previos a la llegada de los Reyes Magos ya que como hicieron en esta Navidad, que les dieron la merienda con sorpresitas de golosinas, esperan poder hacer lo mismo para el día 6.

Asimismo, Lucas aseguró que recibirán todo tipo de juguetes que les puedan donar para entregarlos a los chicos.