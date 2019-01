En media hora llovió 22 milímetros, bajó 10 grados la temperatura y sopló 90 kilómetros

Pasado el mediodía de de hoy, una fuerte tormenta atravesó Junín y la zona, con vientos de hasta 90 kilómetros /h y la caída de 22 milímetros de agua en media hora.

Si bien a las 12 hacía 31 grados, a las 12.30 y con la llegada de la lluvia, se registró un abrupto descenso de 10 grados centígrados.

Según datos obtenidos por Democracia en el Servicio Meteorológico con base en el Aeródromo de Ruta 188, a las 16.30, la temperatura en la Ciudad comenzaba a incrementar, con el termómetro marcando los 27,7 ℃.

Luego del temporal, personal de Defensa Civil, cuadrillas del municipio y EDEN estuvieron trabajando en diferentes sectores de Junín.

Entre los barrios más afectados se encuentran los que comprenden el cuadrante noroeste donde hubo voladuras de techos, caídas de ramas y varios cables cortados.

Desde el Municipio se les solicitó a los vecinos que “ante los anuncios de tormentas fuertes se queden en sus hogares junto a su familia hasta que pasen las mismas que son por períodos cortos pero de gran intensidad”.

Al respecto, Eduardo Naya, a cargo de Defensa Civil, explicó que "cada día las tormentas se van intensificando más y sabemos que el cambio climático nos está dando tormentas tropicales. Esta es una de las consecuencias y hoy el viento que sopló fue predominante del noroeste y por eso una de las zonas más afectadas fue el cuadrante porque recibieron los primeros vientos. Lo primero importante es que no recibimos reportes de víctimas por parte del hospital ni por el 103 de Defensa Civil. Si hubieron muchos árboles caídos pero no muchas calles anegadas porque la lluvia no fue tan intensa aunque duró muy poco también".

Además, agregó que "el inicio de la tormenta fue con mucho viento y esto hizo que se caigan varios árboles y postes. También aprovechamos la oportunidad para decir que cada vez que se originan estas tormentas, los vecinos se queden en sus hogares y más si hay chicos. Nadie debe estar en las calles ante estos eventos. Y además es importante el post tormenta ya que nos deben dejar a las cuadrillas poder hacer nuestra tarea. Hay muchos cables caídos y eso es peligroso. Por eso pedimos que no anden en la calle si no es necesario".

"Ahora las tormentas se desarrollan en minutos nada más y debemos estar muy atentos. También nos pasó que se volaron dos techos porque la gente abrió la puerta cuando estaba la primera parte de la tormenta que es la más fuerte. En este caso, se embolsó el viento y desprendió el techo. Vamos a continuar trabajando en los sectores más complicados pero lo más difícil son los temas eléctricos. Seguimos trabajando para solucionar los inconvenientes que causó la tormenta. Hay muchos cables que recomponer y por eso hay varias cuadrillas de EDEN trabajando", dijo Naya.

Para finalizar, recordó que "ante cualquier inconveniente, que llamen al 103 de Defensa Civil para que podamos llegar al lugar. También estamos en permanente contacto con las patrullas de la policía que recorren los barrios y nos van avisando cuando pasa algo. Es importante estar comunicados con todos para poder llegar lo más rápido posible a los vecinos".