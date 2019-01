Aseguran que enero será inestable y se esperan precipitaciones intensas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, diciembre fue el quinto mes más lluvioso en Buenos Aires del que se tenga registro, de acuerdo a los datos preliminares hasta el 27 de ese mes.

Los datos registraron 259,2 milímetros de precipitaciones, por debajo de los 318,5 registrados en 1911; los 305,7 caídos en 1997; los 299,7 de 1968 y los 273,5 de 1940.

Vale destacar que diciembre también sorprendió con días fríos y atípicos en lo que fue la última etapa de la primavera.

Si bien se registraron temperaturas promedio más bajas que las habituales, con mañanas frescas, que en el caso de Junín llegó a registrar 7º el 2 de diciembre, e incluso heladas tardías que complicaron algunos cultivos en el interior bonaerense, el clima no tardó en “ponerse al día” y ya para el 10 de diciembre, según informó el Servicio Meteorológico local, el termómetro marcó los 34,8º y en esa línea parece continuar en enero, que comenzó con 32º y una sensación térmica de 34,5º.

Asimismo, el mayor índice de precipitaciones se dio el 13 de diciembre con 48,1 y para el primer trimestre del año (enero, febrero y marzo), según el SMN, se prevén condiciones de una fase cálida (“El Niño”) con una alta probabilidad de ocurrencia (superior al 80%).

Posibles lluvias intensas

La estimación trimestral destaca un panorama climático con inestabilidad y con lluvias probables que irán de normal a superior a la normal sobre el centro-este del país; en un nivel superior al normal sobre el centro y sur del Litoral y noreste de Buenos Aires; normal sobre el norte y noroeste del país, Cuyo, norte y este de Patagonia; normal o inferior a la normal sobre el oeste y sur de Patagonia.

Asimismo se destaca que las precipitaciones serían localmente más intensas que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el transcurso del los próximos meses.

La relativa coincidencia en los pronósticos sumado a la propia climatología y al desarrollo de un evento “El Niño” aumenta las chances en la frecuencia de estos eventos con sus respectivos impactos.

El observador meteorológico de la estación local, Irineo Roldán, aseguró que “el trimestre se mostrará con mayor inestabilidad”, en gran medida por efecto de El Niño (aunque no esté considerado oficialmente por los principales centros climáticos mundiales debido a que la circulación atmosférica no se encuentra acoplada al calentamiento del océano ya observado en los últimos meses).

Calor y humedad

Además de las precipitaciones, el calor y la humedad serán una constante en enero, más allá de la inestabilidad.

El primer día de 2019 marcó un alto índice de humedad y una temperatura que en Junín marcó lo 32º y una sensación térmica de 34,5º, aunque muchos estimaban 40º de térmica por lo agobiante de la jornada.

Entrada la tarde, la lluvia no se hizo esperar y comenzaron a caer las primeras gotas en la ciudad aunque no refrescó lo necesario como para calmar el intenso calor.

En otros lugares de la provincia, como Pilar y Tres Arroyos se registró caída de granizo.

Junín, semana inestable

Para hoy también habrá probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y algunas fuertes, con vientos moderados o leves del sector este.

Las posibles tormentas aisladas continuarán el jueves y recién el viernes, aún con nubosidad, asomará más el sol.