Marisa Ferrari "se trabajó mucho en capacitaciones de oficios"

La Licenciada Marisa Ferrari, titular de la cartera de Desarrollo Social del Gobierno de Junín realizó un repaso de los ejes de trabajo que se llevaron adelante desde esa secretaría y que se resumen en asistencia directa en casos de necesidad, pero acompañada con acciones que promuevan un cambio para que las personas puedan dejar de depender de esta modalidad.

A modo de balance destacó que "este año, estuvo marcado por estar muy presentes en las necesidades de la vida cotidiana que pudieran tener las familias de Junín a las cuales las había impactado la situación macro económica".

En ese sentido explicó que "a la población que habitualmente nosotros atendemos, les tuvimos que sumar nuevos actores que se encontraron con dificultades con cuestiones de la vida cotidiana como es quizás el pago del alquiler y de otras similares”.

El trabajo con los programas y en los barrios no cesó y tiene que ver con “brindar herramientas para que las familias tengan mejores y nuevas posibilidades.

También se trabajó mucho en capacitaciones de oficios, programas para fortalecer los roles en la familia, crianza y de contención de niños y adolescentes en situaciones complejas", señaló y destacó que se busca que todos descubran las potencialidades y capacidades que tienen y de esa manera puedan “tener proyectos de vida que dependan de ellos, no que siempre dependan de lo que un funcionario termina diciendo qué corresponde y qué no".



Sin punteros políticos

Otra acción que determina el trabajo diario que se realiza desde la Secretaría de Desarrollo, según Ferrari “es que todos los vecinos que necesitan del Estado, tengan la evaluación que corresponde de las trabajadores sociales. Ese es el único, exclusivo y excluyente mecanismo, es decir, no hay punteros, no hay intermediarios y nadie le tiene que pedir favores a nadie para que le gestione algo ante el municipio”.

El trabajo mancomunado con toda la comunidad es uno de los puntales del trabajo que lleva adelante el área: “es lo que sostiene la tarea", asegura.

Cuadrante Noroeste y "Los Perejiles"

"En estos dos lugares se hizo un trabajo muy profundo e integral, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida de una persona, una familia y que hoy se conocen como el hábitat", expresó.

Respecto del Cuadrante Noroeste, la funcionaria recordó que "se hizo un trabajo multidisciplinario, con talleres para todas las edades y todos los miembros de la familia. Destacó un taller de cocina que se mantuvo por dos años, que se convirtió en un lugar de encuentro y sirvió además para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con cómo mirar hacia el interior de la familia, responsabilidades, roles en la crianza de la hijos y el sostenimiento económico de un hogar".

Sobre el trabajo con las familias del barrio Norte, aseguró: "Que hoy las familias estén en un predio que no se inunda y en casas que ellos mismos construyeron es algo muy importante, porque entendieron que no debían esperar que el Estado les hiciera todo, sino que se trató de un proceso del que ellos formarán parte y por el que descubrieron las potencialidades que tienen”.