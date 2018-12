Batería de tratamientos para verse bien en verano

Ya comenzó el verano y las fiestas de fin de año están a pleno, con los cual ponerse un traje de baño, usar ropa liviana y estar más expuestos al aire libre hace que todos los defectos propios de la piel se hagan más visibles.

Esto puede producir inquietud en la persona que lo sufre ante lo cual puede decidir concurrir a algún lugar para tratar las imperfecciones y generalmente lo que pide es que el tratamiento sea rápido y dé resultado,

Al ser entrevistada por Democracia, Verónica Alunda, del centro de estética Camelia, explicó que en estas épocas va mucha gente con la inquietud por temas estéticos, que no dejan de estar adheridos al cansancio propio de la rutina diaria, al estrés de fin de año y demás.

“El nivel de consultas y servicios es parejo, aunque con la llegada del verano se hacen más frecuentes. Por lo que generalmente se realizan diagnósticos para corroborar de dónde proviene el problema y de esta forma lograr un buen resultado a corto tiempo”, manifestó la especialista.

Es común que en los centros de estética como Camelia se trabaje para que los clientes se vean y se sientan bien durante todo el año, tantos con fines estéticos o terapéuticos adecuados a lo que cada cuerpo necesita, y para ello cuentan con equipos de alto rendimiento tecnológico.

Según lo manifestado por Alunda, al alcance de la mujer u hombre juninense hay tratamientos faciales recomendables como son: Liffting sin cirugía , Oxigenoterapia, Peeling comestológico con dermoabración, Drenaje linfático, Tratamientos antiage, Contorno de ojos, escote y cuello, Mascarillas, SKINLIGH: Vacum, Electroporación, Fotoporación, Crioterapia, Radiofrecuencia....

Y como tratamientos corporales, hay una batería de tratamientos a disposición de los hombres y mujeres como son el Drenaje linfatico, Impac: cavitador que provoca una imposición del tejido graso y acompañado a maniobras drenantes se genera el resultado de una lipo sin cirugia, Radiofrecuencia bipolar y tripolar, Cápsula termobiodinámica: ozonoterapia, temperatura y ondas rusas.

No faltan los electroestimuladores, los masajes relajantes con piedras calientes, y más como la maderoterapia, exfoliación e hidratación corporal con mascaras, podología, belleza de manos y pies con esmaltes comunes o semipermanentes, cabina solar vertical con tecnología alemana, tratamientos de estrías, depilación definitiva con el soprano láser más avanzado, Platinum.

Y la pregunta del millón es ¿cómo verse bien en verano? Seguramente esto es difícil de responder pero también depende de cómo se sienta cada persona con sigo misma y si está dispuesta a encarar algún o algunos tratamientos aconsejados por especialistas. A la misma, Verónica Alunda respondió: “si bien los tratamientos son excelentes, no son milagrosos. Es cuestión de ocuparse de ser constantes y comprometidos con el profesional, de esa manera se ven muy buenos resultados”.