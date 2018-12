Petrecca apunta a los pueblos: recorrió obras de asfalto con vecinos en Tiburcio

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, se acercó el viernes último a la localidad de Fortín Tiburcio para recorrer las obras de asfalto que allí se realizan. Fue recibido por el delegado municipal, Darío De Francesco y un grupo de vecinos que le expresaron su satisfacción y alegría por la ejecución de tan importante obra.

Al respecto, el funcionario afirmó: "Es una tremenda alegría compartir con Darío y los vecinos esta obra de cordón cuneta y asfalto que prometimos y que avanza. Estamos terminando el año y lo hacemos como han sido estos tres años de gestión, con obra pública en todo el Partido de Junín".

Y reconoció que "a pesar de las dificultades económicas y de que tuvimos que replantear algunas acciones de gobierno, nunca dejamos de cumplir con lo que nos comprometimos, como es el caso de estas obras en Fortín Tiburcio".

"Ver a Darío De Francesco y a todos los vecinos tan contentos, nos da mucha energía. Así gobernamos, con mucha obra pública en cada rincón del Partido de Junín y, de hecho, si repasamos lo realizado en las localidades, estas obras de Tiburcio se suman a las realizadas en Agustín Roca, Saforcada y Agustina. En Morse, en los próximos meses estaremos ejecutando las obras que hemos asumido. Todo esto se sumará a las 270 cuadras de cordón cuneta, mejorado y asfalto ejecutadas en todo Junín", afirmó.

Por otra parte, Petrecca aseguró que "la emoción de los vecinos nos marca que este es el camino correcto, porque estas obras traen mejoras en la calidad de vida de un montón de vecinos, que dejarán de sufrir las lluvias, podrán tener una mejor transitabilidad y, además, se mejora el tránsito. Para nosotros es una satisfacción ver como avanza la ciudad, sabiendo que es lo que tenemos que hacer y que aún falta mucho".

Para finalizar, señaló que "en estos tres años de gestión se ha hecho mucho y se han logrado grandes cosas en conjunto, en este caso, con un delegado empujando y sumando como todos los vecinos de Fortín Tiburcio. Durante mucho tiempo los pueblos estuvieron olvidados, pero para nosotros son importantísimos y es por eso que hoy, en cada uno de ellos, llevamos adelante obras que mejoran la calidad de vida y que una vez que comienzan, se terminan".

“Una alegría inmensa”

Por su parte, y visiblemente emocionado, Darío De Francesco, delegado de la localidad, también dijo sentir "una alegría inmensa, porque estas son las obras con las que uno sueña cuando es delegado, pero que si no tenés el apoyo del Intendente y de su equipo, no se logran. Aquí, Pablo Petrecca se comprometió y cumplió, así que seguramente seguiremos trabajando juntos para lograr más cosas para nuestro pueblo".

Por último, De Francesco agregó que "lo que más me emociona, es la satisfacción de los vecinos, todos me dicen estar contentos porque esta es una obra importantísima para Tiburcio, porque mejorará el desagüe del pueblo y traerá muchos beneficios más, por eso estoy tan feliz".

Como se mencionó, un grupo de vecinos recibió y acompañó al intendente en la recorrida por las cuadras donde se ejecuta el asfalto. Estela Musanti dijo que "esta obra era muy esperada y estamos muy contentos. Por eso, agradecemos al Intendente y al delegado porque esta obras nos permitirán vivir mejor".

Por último, Marcelo Lucero, también vecino de la localidad, aseguró que "esta obra es algo muy importante para los vecinos y para Fortín Tiburcio porque lo jerarquiza. Pablo (Petrecca), desde antes de ser Intendente siempre estuvo con nosotros y dijo que nos iba a dar una mano. Hoy, vemos que eso se hace realidad. También quiero destacar el trabajo de nuestro delegado que siempre está trabajando por nuestro pueblo".