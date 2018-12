“La cláusula automática es innegociable”, dijo Saudan

Con los vasos vacíos en alto, en reclamo del pago de un bono de fin de año y una mejora salarial para el año que viene, los trabajadores municipales de Junín realizaron un “antibrindis”, ayer a la mañana, en la puerta de la Municipalidad.

En diálogo con Democracia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan, afirmó: “Fuimos a hacer una asamblea a los talleres, de la cual surgió el rechazo unánime a la propuesta salarial del Intendente y la negativa a otorgarnos un bono y la cláusula de aumento automático por la inflación. Luego nos movilizamos al Palacio Municipal, pero el Intendente nos mandó a la policía y no nos permitió el ingreso a nuestra propia casa, más allá de que nosotros no íbamos a ingresar”.

Según Saudan, el argumento del oficialismo para no otorgar el año próximo la cláusula de incremento salarial automático es que el Gobierno nacional prevé una inflación del 22%, “pero el aumento de tasas es de entre el 38 y el 43% en Junín”, punzó el gremialista.

“Además, en un acto infantil y repudiable, el intendente levantó el tradicional asueto que se realiza todos los años desde el mediodía, si bien este año no teníamos mucho para festejar, generó odios innecesarios”, afirmó.

“A la espera de un llamado”

En tanto, el sindicato continuará en estado de alerta, asamblea y movilización. “Vamos a hacer asambleas, pretendemos que la semana que viene nos estén llamando con una nueva propuesta salarial, porque hasta ahora nos ofrecieron un 20 por ciento con cláusula de revisión por inflación, pero para nosotros la cláusula de aumento automático es innegociable”.