Piden informes por el estado edilicio del HIGA

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata presentó un pedido de informes sobre el estado del edificio del Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro” de Junín, y afirmó: "Hace siete años que reclamo formalmente, a través de la Cámara de Diputados, e informalmente a los funcionarios de turno, por el mantenimiento del hospital y lamentablemente los resultados son siempre los mismos. La reparación de la bomba de cobalto, los problemas edilicios, la falta de insumos, las deficiencias sanitarias, la falta de ambulancias, son una constante en el servicio de salud provincial".

"En esta oportunidad un vecino me acercó fotografías de obras que se están realizando en la institución con deficiencias que considero son sumamente peligrosas tanto para el personal como para los pacientes que asisten al hospital", denunció la legisladora massista.

Y agregó: "Esta semana presenté en la Legislatura provincial un proyecto en el cual solicito al Ejecutivo que informe a la brevedad, y de manera detallada, aspectos de la situación edilicia del hospital. El proyecto solicita informes sobre el estado de los edificios y de los equipamientos, si existen obras de infraestructura en proceso, y de ser así de qué manera se llevan a cabo, qué empresa es la proveedora y quién es el personal gubernamental encargado de supervisar las obras".

“Falta de inversión”

"La inversión en salud pública en la provincia de Buenos Aires es casi nula, y nuestro hospital no escapa a esa realidad. Pero si no se controlan y supervisan las pocas obras que se realizan estaremos despilfarrando recursos que no abundan. Vidal, al igual que lo hacía Scioli, solo viene a Junín a sacarse fotos en recorridas de campaña electoral. Sería bueno que venga al hospital, le agradezca a los profesionales y trabajadores de la salud que son los que verdaderamente lo mantienen en pie, y vea con sus propios ojos el estado del hospital, que no solo le pertenece a los juninenses sino a los vecinos de toda la Región", cerró.