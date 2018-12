“El candidato va a ser el Presidente”, dijo Costa en Junín y bancó a Petrecca

El presidente de bloque de senadores de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, estuvo en Junín este miércoles para participar de una cena de despedida de año en el restaurante del club Sarmiento, donde, por un lado, hizo un balance de lo realizado por los gobiernos nacional y provincial en 2018 y en el plano local respaldó “la gestión de Pablo Petrecca en el municipio”.

A la cita asistieron más de un centenar de personas de diferentes ámbitos de la ciudad, los legisladores provinciales Juan Fiorini y Laura Ricchini, concejales, autoridades de la UCR y el partido FE, directivos del club Sarmiento, comerciantes, representantes de instituciones deportivas, fomentistas, empresarios, profesionales de la salud, funcionarios judiciales, periodistas y vecinos en general.

Allí, en contacto con este diario, Costa manifestó: “Nosotros tenemos que garantizar que este esfuerzo que hemos hecho los argentinos este año, por errores del Gobierno, pero además por una situación heredada y condiciones internacionales complicadas, lo podemos encaminar y trasformar en la crisis que nos dio la oportunidad de empezar a ser un país en que todo el mundo pueda pensar”.

Luego, el legislador bonaerense analizó que “los argentinos tenemos que empezar a pensar que las decisiones no hay que tomarlas para un año o para cuatro. Los planes de gobierno, las cuestiones de estado, se toman para los tiempos y eso es lo que tenemos que decidir”.

La posibilidad de desdoblar las elecciones tiene que existir, no podemos ser una provincia siempre atada a la situación nacional.

Candidaturas 2019

En este tema, el titular de la bancada oficialista en el Senado bonaerense aseguró que “el candidato va a ser el presidente (Mauricio Macri)”, desestimando el rumor que se instaló sobre una posible chance presidencial de la gobernadora María Eugenia Vidal, al tiempo que explicó que “el esfuerzo realizado más allá de los errores, porque nos habían dejado un campo minado, tiene que continuar con otro período para consolidar el proceso de sinceramiento de la política, de otras formas, de abandonar un populismo que nos dañó”.

En cuanto a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que aparece como la principal referencia opositora, dijo que “la Justicia tiene que decidir si Cristina debe estar presa o no y la Justicia ha demostrado en este tiempo en el país que es independiente. Hay quienes pensamos que sí debería ir presa, otros que no, y si está en condiciones de ser candidata y lo quiere ser, será bienvenida”.

“Nunca se discutió Macri o Cristina. En su momento fue Scioli o Macri. Tampoco es bueno que sea un Boca y River, hay otros actores que deben participar, sin que haya una zanja en el medio”, agregó.

Costa manifestó que “lo que tiene que terminar es la grieta, con esa postura de que al otro le vaya mal porque mientras peor es mejor para mí. Eso se va a terminar en la medida en que todos pongamos un esfuerzo para tratar de que aquellos que son fanáticos se den cuenta que esto no es un partido de fútbol”.

Desdoblamiento

“La posibilidad de desdoblar las elecciones tiene que existir, no podemos ser una provincia siempre atada a la situación nacional, después es una decisión del Poder Ejecutivo, de María Eugenia Vidal, si firma el decreto o no, pero los bonaerenses nos merecemos la posibilidad de elegir el día que votamos”, afirmó.