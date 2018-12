Villa Talleres: Solicitan un trato más cercano del municipio

En el barrio Villa Talleres reclaman más atención por parte de las autoridades comunales ya que, según dicen, no son convocados a presentar sus demandas.

“El barrio está como siempre, parado, no hay novedades de nada, estamos esperando algunas cosas que nos han prometido”, afirma el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Ferrúa.

Y sobre la relación con la administración actual, puntualiza: “Nos gustaría que nos llamen del municipio, que se interioricen, alguien que haga algún contacto como para hacer cosas. Pero eso no sucede: se olvidan del barrio Villa Talleres. Es una lástima”.

“Ustedes son los que más vienen”, señala en referencia al diario Democracia y TeleJunín. Y añade: “Nos gustaría la presencia del municipio, o que venga alguien de la Federación, ya que a (su presidente) Osvaldo Giapor no le gusta caminar, porque las puertas están abiertas para quienes se acerquen”.

Alumbrado público

Ferrúa explica que una de las promesas que se hicieron fue la de la reconversión del alumbrado público, algo que se comenzó a hacer y no se completó: “Tenemos algunas cuadras en las que se han puesto columnas, pero lo demás quedó igual. Las nuevas luminarias las pusieron en Necochea, Pringles y Paso, desde Chaco hasta Tucumán, mientras que en Laprida y las demás tenemos algunos problemas porque no están completas. Hubiese quedado lindo si se hiciera toda, como sucedió con el asfalto, algo que prometieron, cumplieron y quedó precioso, por eso lo agradecemos, y también nos gustaría agradecer la iluminación completa”.

Es más, en algunas veredas “se ven los hoyos y no pusieron las columnas”, lo que confirma que quedó incompleto.

Asimismo, aseguran que “la luz Led prometida no vino”, puesto que sí pusieron luminarias “un poco más fuerte” que la que había antes, “pero sigue siendo una iluminación muy opaca”.

Mantenimiento

En referencia al estado general del barrio, advierten que se hizo “muy poco” de poda y destacan el buen mantenimiento de los espacios verdes.

Pero al mismo tiempo, hacen hincapié en la Plaza Amílcar Darío Yebrín: “Tenemos problemas con la oscuridad, nos gustaría tener un poco más de iluminación. Y nos faltaría que haya otro tipo de juegos, más nuevos, es una plaza muy concurrida, pero parece triste. Uno ve lo que hay en Plaza Marcilla, por ejemplo, donde hay unos juegos hermosos, y en cambio eso acá no está, no llegó. Estamos medio olvidados”.

Tránsito

Uno de los temas más preocupantes para los vecinos de Villa Talleres es el del tránsito, principalmente sobre Avenida República, en la que hay dos puntos críticos. Uno de ellos es la intersección con la calle Chaco, en donde el bulevar impide doblar a los que vienen por allí y quieren tomar la avenida hacia el norte, o los que vienen por República desde San Martín e intentan doblar a la derecha. El otro sector problemático es el de la esquina de República y Suiza, en la que el caos vehicular es evidente y riesgoso.

“Este tema lo hemos hablado con el Intendente en la única reunión que tuvimos con él, pero quedó ahí, nunca nos llamaron ni nos convocaron”, se lamenta Ferrúa, para luego insistir: “Nos gustaría que vengan a recorrer el barrio y nos llamen para verlo juntos, un funcionario, un concejal, alguien. Quisiéramos estar acompañados por ellos. Y no hablemos de la Federación de Sociedades de fomento, porque ni siquiera saben dónde queda el barrio”.

El dirigente barrial sostiene que esto fue reclamado “varias veces”, pero “nunca hubo una respuesta”.

Seguridad

Por último, Ferrúa analiza la seguridad y considera que en este sector “está aplacado”.

Con todo, considera que se podría hacer algo más: “Siempre pedimos más intervención de la policía. Tampoco nos convocaron nunca las autoridades policiales como para conversar y ver nuestras necesidades. Es cierto que el patrullero recorre este sector, pero nos gustaría que pase más seguido porque siempre es buena la presencia policial”.