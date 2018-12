Destacan que cayó a menos de la mitad el uso de pirotecnia sonora en la Ciudad

Las fiestas navideñas en Junín tuvieron una fuerte disminución en el uso de pirotecnia sonora, en línea con la ordenanza municipal que prohíbe su comercialización con el objetivo de proteger a los grupos afectados por esta costumbre que ahora se intenta desterrar, con el foco principalmente en lo que pueda ocurrir a fin de año.

En este sentido, la secretaria de Gobierno comunal, Agustina De Miguel, afirmó a Democracia: “El balance que dejaron estas fiestas es positivo, seguimos en estado de alerta, con el 147 monitoreando cada denuncia”.

“Un logro de la sociedad”

Y la abogada, principal impulsora de la ordenanza, agregó: “Es un logro de la sociedad, que ha madurado, que ha entendido que hay que proteger la sensibilidad de las personas y de los animales”.

Y recordó: “Esto arrancó con la escucha por parte de la gestión de Pablo Petrecca, de aquellos que nos pedían que trabajemos en esta problemática, nos juntamos con familiares de chicos que tenían asperger, autismo, con la tercera edad, con veteranos de Malvinas, con quienes están en el proteccionismo, eso llevó a decidirse a dar el gran paso político y elaborar un proyecto de ordenanza de regulación de la pirotecnia, tanto para el uso como para la comercialización, lo que terminó con el Concejo Deliberante en pleno acompañando esta iniciativa, y allí empezó la tarea de concientización y comunicación de esta ordenanza, porque implica un cambio en las costumbres, una costumbre que lleva años y si bien en algún momento había existido un intento de no permitir que haya estruendos, esto era algo más de avanzada porque pasaron los años y surgieron nuevos fuegos de artificio”.

“Hoy nos encontramos con un Junín en el que la cantidad de estruendos se redujo a menos de la mitad en comparación con el año pasado, lo que demuestra la madurez social y el respaldo de los ciudadanos”, señaló.

Sin heridos en el Hospital

Y precisó: “Se vio reflejado en los números, ya que en el 147 –que es el número del municipio para recibir denuncias- hubo un solo llamado, antes de las 12, y en el Hospital no hubo heridos, así que se cumplió con un doble resultado positivo, por un lado cuidar a quienes sufren, que es el fin primordial de la ordenanza, y a su vez no tuvimos que lamentar lesionados, son datos muy alentadores, esperemos que sigamos todos en el mismo sentido para el 31, donde por costumbre suele tirarse más, pensando en el bienestar de quienes tenemos al lado”.

La funcionaria también añadió que “se avanzó también en la concientización en las escuelas de verano, igual que el año pasado, se repetirá esta temporada porque funcionó muy bien”.



La cuestión legal

“Seguimos igual al último fallo de la Corte, que era hacia la Municipalidad de Alvarado, en el cual se le recomendó regular el uso de pirotecnia y no prohibirlo en su totalidad, y en lo que hace a la ordenanza de la Municipalidad de Junín no tenemos ningún pedido de inconstitucionalidad de la cámara de fuegos artificiales, tal como lo hizo con la Municipalidad de Alvarado, por lo que hasta la fecha la ordenanza sigue vigente”, explicó.

En el interior del país

La cantidad de heridos por pirotecnia en los distintos puntos del país también fue significativamente baja esta Navidad en relación a otros años, al igual que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba hubo solamente un lesionado por fuegos artificiales: una adolescente de 14 años a la que le explotó una bomba de estruendo mientras la manipulaba. Los médicos del Instituto del Quemado de esa provincia destacaron en declaraciones a la emisora Cadena 3 que la jornada fue "casi perfecta". "Un solo paciente atendimos, fue una muy buena estadística. La menor fue diagnosticada con lesiones leves y se retiró a su domicilio", explicaron los profesionales del lugar.

En Mendoza, desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron que solo siete personas sufrieron heridas por manipular pirotecnia y precisaron que entre los lesionados no se encuentra ningún menor de edad. El número de heridos en Mendoza fue el menor de los últimos años: en 2012 se registraron 23; en 2013, 28; en 2014, 37; en 2015, 12; 2016, 19 y en el 2017, 14.

En Rosario, seis chicos de entre 5 y 12 años resultaron con distinto tipo de lesiones, ninguna de gravedad, por la utilización de pirotecnia durante Nochebuena. Cinco de ellos fueron atendidos en hospitales de la ciudad y luego dados de alta y solo un caso quedó internado en el Hospital de Niños, según informó el diario La Capital.

En Santa Fe, la madrugada de Navidad también fue "tranquila", de acuerdo con lo que precisaron los doctores del hospital José María Cullen, que recibieron nada más a un hombre de 27 años herido por pirotecnia. Como contrapartida, según detalló el diario El Litoral, se registraron al menos nueve siniestros viales y un joven de 20 años fue apuñalado con un arma blanca durante una pelea.

En tanto, en Santiago del Estero hubo al menos once lastimados por el mal uso de los fuegos artificiales, un número significativamente inferior al de otras épocas. De acuerdo con los medios locales, el hospital oftalmológico Enrique Demaría atendió diferentes casos por úlceras y queratitis ocasionadas por cuerpos extraños como cenizas o golpes con corchos. Ninguno de los pacientes fue de gravedad y no se realizaron internaciones ni intervenciones quirúrgicas de urgencia durante la madrugada de este martes.

En otros lugares del país no se registraron víctimas por este tipo de accidentes, como en San Juan o en Mar del Plata, aunque en la ciudad balnearia hubo varios casos de intoxicación por consumo de alcohol.