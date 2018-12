“El FR viene del kirchnerismo, no de la UCR”, recordó Mansur

El presidente de la UCR Junín, Carlos Mansur, salió al cruce de las últimas declaraciones de la diputada provincial Rocío Giaccone, flamante incorporación de la alianza Alternativa Federal, quien afirmó que su nuevo espacio “no es solo peronismo” y contó que entre sus filas, en lo local, está el Frente Renovador de Mario Meoni que “proviene del radicalismo”.

Al respecto, el dirigente radical expresó que “es una falacia de parte de la diputada (Giaccone) decir que el nuevo lugar en el que recaló cuenta con un sector del radicalismo de nuestra ciudad, por el Frente Renovador, porque lo concreto es que ese espacio, como su líder, Sergio Massa, provienen del kirchnerismo, al igual que ella”.

“Como presidente de la UCR primero y por sobre todo como militante radical, no puedo dejar de aclarar que nada tiene que ver Meoni con el radicalismo, al margen de que mandó gente a intentar romper el comité con una interna y no pudo”, agregó Mansur.

En tanto, manifestó que “cansa que se quiera usar el nombre del radicalismo como ingrediente de espacios que lo único que buscan es acomodarse en vísperas de las elecciones para seguir viviendo del estado, sin poder explicar qué son. Nosotros somos la UCR y estamos dentro de Cambiemos”.

Por último, y en relación a lo que dijo a los medios Rocío Giaccone sobre la realidad de los jubilados, Mansur respondió que “primero quiero decirle que cuando asumió este gobierno los jubilados no ganaban en dólares, sufrían por mínimas miserables, que fue este gobierno el que puso en marcha la reparación histórica mientras que el de Cristina Kirchner, que ella defiende o defendía, no me queda claro, vetó el 82% móvil y fueron Sergio Massa primero y Amado Boudou, después, los que desfinanciaron el ANSES, utilizando el dinero de los jubilados que dicen defender para otras cosas que nada tenían que ver con la previsión social”.

“Entonces, antes de hablar con liviandad, la legisladora debería recordar toda la historia y tener autocrítica. Entiendo que debe estar preocupada por su futuro, porque el año que viene vence su mandato, pero por favor, que tenga algo de vergüenza antes de intentar engañar a la sociedad”, cerró Mansur.