Convocan a vacunarse contra la fiebre amarilla

Desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, recordaron que sigue siendo muy importante que aquellos vecinos que vayan a viajar a países o zonas donde se registran focos de fiebre amarilla, se vacunen.

Al respecto, el Dr. Carlos Lombardi, recordó que "en zonas del norte de Argentina y países limítrofes y de América Central, hay circulación del virus de fiebre amarilla, totalmente comprobado. Por esto, es importante recordar a aquellos vecinos que en esta época de verano vayan a viajar, sobre todo a Brasil, que la vacunación sobre fiebre amarilla está totalmente vigente y que en Junín se aplican tanto en la Unidad Sanitaria del Barrio El Picaflor como en la sede de nuestra secretaria, Gandini 137".

"Estas vacunas se aplican con turnos, porque tienen como característica que sin frascos multidosis y para no desaprovechar, tratamos de congregar el mayor número de personas posibles para que no haya desperdicio de vacunas", explicó el médico.

Para finalizar, Lombardi remarcó que "éstas vacunas se aplican gratuitamente y que por más que se viaje a países que no tengan la exigencia de presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, existen riesgos y por eso recomendamos que se vacunen".