Concientización, infraestructura y controles para prevenir y reducir accidentes de tránsito

Culminando el año, el Subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín, Mario Olmedo, se refirió al trabajo realizado este año en materia de concientización vial.

El mismo permitió llegar a 12 mil alumnos de escuelas públicas y privadas y de todos los niveles y a cientos de vecinos en diferentes esquinas de la ciudad.

Mediante charlas, entrega de folletos e información sobre estadísticas de accidentes, se trabajó para fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas de tránsito para preservar la vida.

Al respecto, el funcionario Mario Olmedo, destacó que "a lo largo de este año hemos llegado a 12.000 chicos de las escuelas de nuestra ciudad con las charlas de educación vial, con el fin de que sean ellos receptores de esa información para que luego trasmitan a sus familias. En las charlas se recalca lo que está bien y lo que está mal a la hora de circular por la calle, ya sea en auto, moto o como peatón. Con esa información, son los propios chicos quienes les marcan a sus padres lo que deben hacer o no". "Llegar a 12 mil chicos es algo muy novedoso en la ciudad, ya que nunca se había hecho en Junín, mucho más porque fueron chicos de todos los niveles, jardín de infantes, primaria y secundaria. Aún quedan escuelas a las cuales estaremos llegando cuando inicie el ciclo lectivo al año que viene. Aquí hay que resaltar el trabajo realizado por la agente de policía local, Romina Castillo y la agente de tránsito Georgina Falcón, encargadas de las charlas en las escuelas", resaltó.

Por otro lado, Olmedo anunció que "durante el verano, este mismo equipo estará trabajando en las escuelas de verano, con charlas y actividades".

Además de las escuelas, el programa Voy Seguro también lleva adelante acciones de concientización en diferentes esquinas de la ciudad. Sobre esto, el subsecretario de Control Ciudadano expresó: "Hemos estado en las esquinas más conflictivas, respecto de la cantidad de accidentes o de circulación, entregando folletos, hablando con los conductores de motos, autos, peatones y ciclistas para concientizarlos sobre la importancia de respetar las normas, se use el casco, el cinturón de seguridad, se respeten los semáforos, etc.".

De esta acción, además del área encabezada por Olmedo, también participan la Dirección de Juventud, el Grupo Estrellas Amarillas y concejales.

"Las acciones para seguir teniendo un mejor tránsito, además de los controles y las charlas de concientización, también pasan por mejorar la infraestructura urbana, por eso se han colocado más semáforos, reductores de velocidad y se lo ha hecho en puntos muy conflictivos y que tras la colocación de los reductores o los semáforos, se ha bajado el número de accidentes a cero", concluyó.