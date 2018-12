Feriados y días no laborables

La Municipalidad de Junín informó que a raíz de los lunes no laborables del 24 y 31 de diciembre y los feriados por Navidad y 1 de enero, las oficinas administrativas no tendrán actividad en ambas jornadas.

En tanto, se comunicó que durante los cuatros días no estará en funcionamiento el sistema de Estacionamiento Medido. Además, el 27 próximo, tampoco habrá actividades municipales en conmemoración del 191º aniversario de la Ciudad donde se realizarán diferentes celebraciones.

Finalmente, se detalló que el 25 y primer día de 2019, el Cementerio Municipal no abrirá sus puertas al público.

Según quedó establecido por el decreto 923/2017, la Nochebuena como la víspera de Año Nuevo serán “días no laborables con fines turísticos” (feriados puentes), lo que augura para muchos tener dos fines de semanas largos entre sábado y martes.

De esta manera, durante el 24 y 31 de diciembre la obligación de trabajar dependerá del empleador.