Comercios abrieron ayer con fuertes descuentos y promociones por Navidad

Con bastante ansiedad los comerciantes esperan acrecentar sus ventas en estas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Previo a Navidad hubo varias promociones comerciales y también mayor tiempo de apertura al público en casas de electrodomésticos, locales de venta de ropa, calzado y de distintos rubros que tienen sus locales en el centro y distintos puntos de la ciudad. El objetivo que impera es vender más y recuperarse económicamente de este año tan difícil.

Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, al ser consultado por Democracia, manifestó que , como todos los 24 de diciembre de cada año, hoy es un día muy esperado por los comerciantes ya que esperan vender más.

Explicó que desde su gremio tratan siempre de regular el horario de la jornada laboral de los trabajadores, a través de diferentes acuerdos, ya sea con supermercados, casas de electrodomésticos, incluso con la Sociedad Comercio e Industria. “Hemos convenido con ellos para que el trabajador este 24 se desafecte a las 18, de ese modo también se promueve una competencia comercial leal, ya que a esa hora deberían cerrar todos”, apuntó.

Sobre las ventas que hubo en vísperas de Navidad, el dirigente dijo que al ser este un año “muy particular”, los comerciantes estaban esperando muy ansiosos estas ventas.

“El gremio trató de buscar el equilibrio. Sabemos que fue un año muy difícil para el comercio en general, hubo una baja de las ventas muy marcada, el país entró en recesión. Gracias a Dios los empleados de comercio pudimos hacer una paritaria bastante similar al porcentaje de inflación anual, de un 45%. En este sentido, generamos acuerdos que buscaran un equilibrio para el empleado y también para que el comerciante pueda aprovechar estas fiestas y vender”, manifestó Federico Melo.

Domingo, abierto

“Hoy (por ayer domingo) no es habitual que los comercios abran sus puertas pero sí lo hicieron. Es común que abran los supermercados, donde los trabajadores cobran el 100 por ciento de las horas y a su vez compensan el descanso. Este domingo previo al 24, muchos comercios tomaron la decisión, las casas de electrodomésticos también, de abrir. Nos contactamos con cada casa de electrodomésticos para asegurarnos que los trabajadores, aparte de que le compensen el descanso, tengan un incentivo como es el pago de las horas al ciento por ciento. Creo que los trabajadores son responsables y saben el momento que estamos atravesando así que colaboran un poco con la empresa, prestando su labor pero también tiene que tener un incentivo que es el pago de las horas”, opinó Melo.

Sin embargo, las ventas no fueron como hubieran deseado los comerciales.

“En el transcurso del día hablé con algunos gerentes y las ventas se movieron muy poco. Me parece que el vecino de Junín no está acostumbrado a salir a comprar un domingo. El sábado las ventas fueron bastante buenas, falta saber cómo andarán este 24”, dijo.

En cuanto a cómo se organizarán para las próximas fechas, como este 27 de diciembre, Día de Junín, el dirigente aclaró que era un día no laborable, por lo cual quien tenía que decidir si trabajar o no era el empleador, en el caso del sector comercial.

Y en lo que hace al 31, dijo que las expectativas no eran muchas, que incluso algunas casas comerciales habían adelantado que no iban a abrir sus puertas, o iban a abrir en horario reducido.

Comercio e Industria

Raúl Parejas, recientemente elegido presidente de la Sociedad Comercio e Industria, en diálogo con Democracia, manifestó que hubo varios comercios abiertos ayer para vender, ya que en los últimos días previos a las fiestas, hubo un poco más de movimiento comercial y que estimaba que hoy también sería una buena jornada.

“Creo que entre Navidad y Año Nuevo las ventas se van a aplacar un poco, levantarán en Reyes y luego se ‘tranquilizarán’. Es que venimos de un año malo, crítico en economía y la gente no tiene plata, no gasta, por lo cual estaban preocupados”, explicó.

En cuanto a la Noche de Compras del sábado último, el directivo aseguró que hubo movimiento comercial hasta las 22, en el centro y alrededores. “Se trabajó bien, fue positivo a pesar de que se organizó medio a las apuradas porque esperábamos un acuerdo con la tarjeta del Banco Provincia que finalmente no se dio. Esto era impulsado por la cámara comercial, el Municipio y el gremio mercantil”, acotó Parejas.

“Sinceramente en la Noche de Compras se vendió bastante bien comparado con otros momentos que veníamos sufriendo. En estas fechas son favorecidas las casas de venta de ropa, calzado, electrodomésticos y de regalos”, explicó.

El dirigente señaló que hoy los comercios abrirán sus puertas normalmente, hasta las 18, ya que Comercio e Industria hizo un acuerdo con el Sindicato.

Con el Municipio

Según lo adelantado por Parejas, el miércoles próximo mantendrán una reunión con ediles, ya que el Concejo Deliberante tratará el Presupuesto. Manifestó que el incremento de las tasas en Junín, entre el 34 y 43 por ciento era excesivo, incluso superando las estimaciones nacionales en lo que respecta a inflación.