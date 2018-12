Distritos ofrecen casas en las ciudades universitarias para jóvenes estudiantes

Los distritos de la región cuentan con un servicio para jóvenes estudiantes que consiste en facilitarles una vivienda en otra ciudad para cursar sus estudios terciarios o universitarios. A través de un sistema estrictamente regulado, desde los municipios se busca ampliar el abanico de oportunidades y garantizar un futuro próspero a quienes acaban de terminar el nivel secundario y desean continuar con la formación académica.

Más de 50 chicos de Arenales, becados en otras ciudades

Alexis Pires, consejero escolar del distrito de General Arenales, informó a Democracia que Arenales cuenta con: cuatro departamentos alquilados en Rosario, cinco casas en Junín y cuatro departamentos en La Plata. “En total estamos albergando a 53 chicos en estas tres ciudades”, apuntó Pires y agregó “durante el mes de noviembre tuvimos abierta la inscripción para el ingreso 2019 y luego evaluaremos prioridades”. En cuanto a los requisitos, los interesados deben presentar fotocopia de DNI del estudiante y de todo el grupo familiar, certificación negativa de estudiante y familia, comprobantes de ingreso y recibos de sueldo del grupo familiar, información académica, certificado de inscripción en el caso de que el estudiante esté por ingresar el año próximo o, si ya está estudiando, un certificado analítico y de regularidad.

“En enero solicitamos un plan de estudio de la carrera para hacer una evaluación, año a año, de cómo van avanzando, y hacemos otorgamiento de los lugares en base a las vacantes que tenemos, por lo cual, ahí se tienen bien en cuenta las certificaciones negativas, los recibos de sueldo, y los estudios socioeconómicos que hacemos para otorgar lugares a quienes tienen mayores necesidades”. Al momento de ingresar a las casas, se lleva a cabo una reunión con cada chico para charlar temas de convivencia y de permanencia. “Firmamos un acuerdo para que esto se respete, si no se respeta, tienen que dejar el lugar”, remarcó Pires al tiempo que agregó “durante el año pedimos certificado de regularidad en abril, un analítico en septiembre y en el verano pedimos otro analítico para ver cómo terminaron el año”.

110 cupos para jóvenes de Chacabuco

En diálogo con Democracia, Mariano Alaman, director de Juventud de la Municipalidad de Chacabuco, detalló la dinámica que se maneja en las casas de estudiantes. “Tenemos 110 cupos en total para las casas de Buenos Aires, Chivilcoy, La Plata y Junín:47 jóvenes pertenecen a La Plata, 19 a Buenos Aires, 16 a Chivilcoy y 28 a Junín”, dijo Alaman al tiempo que agregó “la idea es ampliar la capacidad que tenemos en La Plata, porque ahora alquilamos una casa más grande”. En Buenos Aires el municipio cuenta con una casa propia comprada en 2011; en La Plata hay dos casas, una alquilada y otra propia; dos en Junín, una alquilada y otra propia; y una en Chivilcoy.

“Estamos cerrando las inscripciones de los jóvenes interesados y, en cuanto a los requisitos, tienen que tener la inscripción a la carrera que comenzarían a cursar, se tienen en cuenta los ingresos económicos que tienen por familia, la parte académica, que no adeuden materias y vemos cuáles son las carreras que van a estudiar porque se priorizan aquellas que no están en nuestra localidad”, apuntó Alaman y agregó “se van renovando los cupos por año, algunos chicos terminan de cursar, otros deciden no vivir más en la casa porque tienen la posibilidad de alquilar, consiguen trabajo, otros dejan la carrera, a fines de diciembre evaluaremos qué chicos van a entrar”.

Por otro lado, informaron que cada ciudad tiene un centro de estudiantes propio que se encarga de organizar las casas, lo que respecta a la limpieza, y se cobra una cuota mensual que es mínima, varía entre 450 y 550 pesos, dependiendo de la ciudad. “Con eso se pagan los servicios y artículos de limpieza, cada joven puede renovar año a año siempre y cuando cumpla con las condiciones académicas”, finalizó Alaman.

Ameghino ofrece una casa en La Plata

El distrito de Ameghino cuenta con una casa en La Plata que tiene capacidad para 16 chicos. Los interesados se tienen que inscribir en la Dirección de Cultura y Educación y completar unas planillas que se armaron para regular el sistema de becas y casa del estudiante. “Por ser el primer año que tenemos esta reglamentación, vamos a dar prioridad a los chicos que ya estén viviendo allá y que cumplan con todos los requisitos”, señaló la directora de Educación y Cultura, Josefina Lahitte y agregó “para acceder a la beca tienen que ser menores de 25 años, pasada esa edad se puede renovar pero no acceder, además, tienen que ser oriundos o haber vivido los últimos tres años en el distrito de Ameghino y tienen que presentar recibo de sueldo del grupo familiar”.

Lahitte aseguró que “se evalúa en qué período terminaron el secundario, si fue en tiempo y forma, con qué promedio, tienen que tener el 100% de las materias aprobadas y todo lo demás se evalúa por sistema de puntaje: la edad, cuanto más grande, menos puntaje; cuentan con más puntaje aquellos con grupo familiar de menores ingresos; hay diferente puntaje respecto de vivienda alquilada, propietario o crédito; se evalúan distintos factores”.

Por otro lado, la directora de Educación y Cultura apuntó que “una vez que está toda la documentación presentada, se evalúa y se hace el listado de prioridad; luego, el seguimiento se hace en julio, cuando tienen que presentar certificado de alumno regular y materias que cursaron en el primer cuatrimestre, además, a fin de año tienen que renovar la beca, presentar el analítico y, para renovar, tienen que haber cursado el 75% de las materias y haber aprobado el 50% de los finales correspondientes a ese año”. Los interesados podrán inscribirse en calle 5 Nº 550 o solicitar informes al teléfono 471510.

Casa del estudiante de Lincoln en La Plata

Lincoln cuenta con una casa alquilada en la ciudad de La Plata, allí se busca acompañar la decisión académica y profesional de los estudiantes linqueños en la educación superior (universitaria y no universitaria), a través de dar continuidad a la implementación de políticas de desarrollo integral en lo educativo, formativo y cultural que lleva adelante el Municipio, y fortaleciendo el sentido de pertenencia con el distrito. Aun no cuentan con albergue para estudiantes pero,desde la Secretaría de Cultura y Educación de Lincoln, se apunta a trabajar para concretarlo.

Entre otros servicios, la casa del estudiante de Lincoln en La Plata ofrece clases de apoyo (Matemática,Física, Inglés, Química, Medicina, Contabilidad), consultorio psicológico, servicio de encomiendas gratuito dirigido a estudiantes a través de las combis municipales, clases recreativas de yoga y funcional, viajes gratuitos en las combis municipales, bolsa de trabajo y armado de CV, asesoramiento inmobiliario, asesoramiento en servicios y beneficios estudiantiles. Por otro lado, cuentan con una habitación totalmente equipada para brindar un ámbito de contención y atención institucional a aquellos miembros de la comunidad que presenten algún tipo de vulnerabilidad social y requieran alojamiento transitorio por temas relacionados a la falta de bienestar físico o social, tanto del involucrado como de sus familiares.

Ana Manessi y Samuel Rabaza son los encargados de la casa de Lincoln en La Plata y, por su parte, Samuel Rabaza confirmó a Democracia que “hoy brindamos servicios y beneficios a los estudiantes pero la tercera etapa de este proyecto que consiste en contar con un inmueble que funcione como albergue para estudiantes”. La casa está ubicada en 11 Nº 1387 entre 60 y 61. En Facebook: Casa de Lincoln – Tu futuro hoy.