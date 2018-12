En 2019 las tasas aumentarán hasta un 60% en los distritos de la Región

Mientras que las autoridades provinciales habían sugerido a los distritos un porcentaje de aumento del orden del 38% en tasas municipales para 2019 –recomendación que luego fue descartada por las críticas de los intendentes-, en nuestra región una parte de los municipios tomaron a bien la sugerencia y otros, argumentando estar desactualizados en los montos, optaron por elevar el número para lograr ponerse al día. Por estos días, los Concejos Deliberantes analizan las propuestas enviadas por los secretarios de Hacienda y definen si aprueban o modifican la tasa a pagar.

35% en Alem

Bertina Sarmiento, contadora de la Municipalidad de Leandro N. Alem, informó a Democracia que el presupuesto previsto para 2019 es de $358.700.000 millones. “El eje central de la gestión es Salud, tenemos inaugurada la terapia intensiva en el hospital municipal, por lo que alrededor del 35% del presupuesto de gastos para 2019 está destinado a la Secretaría de Salud, el 32% es para la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y el resto se reparte entre las otras áreas”.

Respecto de las tasas, Sarmiento informó que el mayor ingreso lo da la tasa de Red Vial y que “aumentaron 35% en promedio, con 39% para red vial en los contribuyentes con mayor capacidad contributiva; ABL y Seguridad e Higiene aumentaron 35%, Servicios Sanitarios estaba desactualizado y entonces aumenta 60%, derecho de construcción también estaba desactualizado y nos pondremos al día aumentando 75%, de acuerdo a lo que nos informaban desde obras públicas.





38,9%en Ameghino

La contadora de la Municipalidad de Ameghino, Alejandra Navalesi, aseguró a este diario que el Concejo Deliberante está analizando el presupuesto y la Ordenanza Fiscal Impositiva. “El presupuesto total es de 318.776.679: el 19% para Gobierno y Hacienda; 7% para Desarrollo Humano; 28% para Salud y Hospital; 31% Obras Públicas, Producción y Medio Ambiente; 11% para Educación, Cultura y Deporte; 2% al HCD y 2% para Conducción Superior”.

En cuanto a las tasas, en general tendrán 38,9% de aumento, mientras que Red Vial registrará 43,9%, “esto tiene que ver con el aumento de insumos y combustible”, dijo Navalesi y agregó “2018 lo vamos a cerrar con un aumento de 40.07% en sueldos”. La Provincia enviará a Ameghino $239.081.200, es decir, casi el 75% del presupuesto.

60% en Arenales

General Arenales es el distrito que sorprendió con el porcentaje de aumento para 2019 que irá del 55 al 60%. Todas las tasas aumentarán 40% en el primer semestre y 15 % en el segundo, excepto Red Vial que aumentará 40% en el primero y 20% en el segundo semestre. En diálogo con Democracia, Enrique Rolla, secretario de Hacienda del distrito, dijo que “teníamos las tasas atrasadas, en los dos primeros años de gestión solo había aumentado 24%, por eso este año es más elevado pero, a pesar de este aumento, seguimos quedando por debajo del aumento de las tasas de Red Vial de municipios vecinos”. En este sentido, Rolla aseguró que “por ejemplo, con Pinto estamos 45% abajo, con Pergamino estamos 40% abajo, con Junín más de 30% abajo, a pesar de nuestro aumento; y ahora vamos a tener un aumento de tasas igual al que tuvieron los otros municipios el año pasado pero sigue siendo bajo el valor x hectárea anual, con este aumento recomponemos el valor real de la tasa del año 2015, nada más”.

En cuanto al presupuesto previsto para 2019, Rolla dijo que será de $397 millones. “Un 38% es para Salud, seguido por Acción Social y Obras Públicas”, señaló Rolla y agregó “en Arenales ocurre que el único prestador de salud es público, no hay clínicas privadas, hay muy pocos consultorios, entonces es muy importante el hospital para nosotros; uno de los ejes de gestión es mejorar el sistema de salud, se ha invertido mucho en eso, nosotros tenemos poca autonomía municipal y un objetivo es recomponer eso”.

Hasta 55% en Chacabuco

El presupuesto de Chacabuco para 2019 es de $1622 millones y el mayor porcentaje, 30%, será destinado a Salud. “Tenemos una guardia nueva y estamos construyendo una tercera ala de internación, tenemos que contemplar la masa salarial, la actual y la que se prevé para equipar los servicios”, señaló la secretaria de Hacienda Cecilia Gabrieli y agregó “luego viene Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social con porcentaje importante, en ese orden, las otras áreas tienen porcentajes menores”.

En cuanto a las tasas, Gabrieli señaló que “en 2018 aumentamos las tasas en relación a la inflación estimada que era de 15%, y aumentamos 14%, pero quedamos desactualizados, estábamos lejos de poder costear los servicios que financiaban las tasas así que este año estamos aumentando entre 48% y 55% para compensar la pérdida de 2018, para acercarnos a que el costo de la prestación del servicio sea viable”. En otro orden, Gabrieli dijo que “Red vial es la que más aumenta, nosotros tomamos el promedio de tasas que cobran los municipios vecinos y estábamos por debajo; desde Provincia piden que homogeneicemos la carga tributaria dentro de los municipios que tenemos similares características, entonces Red Vial aumenta 55% aumenta red vial”.

43% en Junín

La administración del intendente Pablo Petrecca definió que Conservación de la Vía Pública (CVP), Servicios Sanitarios y Red Vial, que son los principales tributos municipales, se incrementen el año próximo en un 43%. El resto de las tasas sufrirán alzas de un 38%.

Para justificar esta decisión, el oficialismo sostiene que el alza que impulsó para este año fue mucho menor a la inflación y necesitan recuperar parte de ese desfasaje. En efecto, en la ordenanza impositiva anterior hubo tributos que bajaron, otros que se mantuvieron estables y algunos que tuvieron subas moderadas, y en ese entonces los funcionarios municipales hicieron hincapié en que, en promedio, el aumento era de un 15%. No obstante, no menos cierto era que las tasas más importantes que pagan bimestralmente todos los contribuyentes sufrieron saltos por encima de esa media.

Luego del anuncio del 43% de la suba en la tasa de Red Vial, desde la filial local de Federación Agraria aseguraron que en realidad “el aumento real es del 50%, dado que se redujeron un 4% los descuentos por buen cumplimiento y a su vez aumentó la tasa de seguridad policial rural y equipamiento vial”.

Y agregaron que el gravamen “es desmedido y no se condice con el estado de la red vial, dado que el 70% se encuentra en malas condiciones”.

“Consideramos positiva la afectación del 70% de la tasa vial, pero no satisfactoria, dado que los caminos necesitan mucha inversión para su reconstrucción”, advirtieron.

Por su parte, en una entrevista con TeleNoticias, Ariel Díaz afirmó: “Vamos a estar destinando más de 50 millones de pesos para los caminos rurales y lo vamos a hacer a través del municipio”.

Y añadió: “La red vial aumentó un 24% este año, pero la inflación va a terminar siendo de 45, 46 ó 47 por ciento, por lo que hemos cedido unos 20 puntos y estamos tratando de recuperar algo de lo perdido”.

38% en Lincoln

En diálogo con Democracia, el secretario de Hacienda de Lincoln, Alberto Sala, aseguró que está previsto que el presupuesto para 2019 sea de $1.037.188 millones. “El intendente apunta muchísimo al tema de viviendas, por lo que hay buena parte del dinero destinada para eso: $10.000.000 para compra de terrenos, $3.500.000 para mejoras habitacionales y $28.500.000 para viviendas.

Respecto de las tasas, todas tendrán un aumento de 38%, excepto la de Seguridad e Higiene que “por la situación particular que atraviesa la industria y el comercio, se bajó al 0.5% del aporte general del comercio y no se aumentaron los mínimos, queremos dar una mano en lo que se pueda”, puntualizó Sala.

35% en Rojas

Desde el área de Hacienda de la Municipalidad de Rojas informaron que el presupuesto para 2019 será de $571.130.390 y que las áreas que mayor cantidad de dinero recibirán serán Salud, a la que se otorgarán $201.000.000 (35,19% del monto total); $128.860.000 para Obras y Servicios Públicos (22,56%) y en tercer lugar Promoción Social con $62.000.000 (10,86%). Las áreas que siguen son el Ejecutivo con más de $34 millones, Hacienda con $30 millones y Secretaría Vial con $28 millones; el resto irá destinado a Seguridad ($27 millones), Deuda ($22 millones), Secretaría de Gobierno ($22 millones), Concejo Deliberante ($12 millones) y Producción ($2 millones).

Respecto de las tasas municipales, se informó que todas aumentarán 35% en promedio, siendo que la de Red Vial registrará un aumento del 40%. Los sueldos de empleados municipales aumentarán 27% a partir de enero y de forma escalonada: 4% en enero, 4% en febrero, 10% en abril, 9% en septiembre.

40% en Viamonte

Esta semana, Ana Paula Cascallar, secretaria de Hacienda de General Viamonte, hizo la presentación en el Honorable Concejo Deliberante tanto del presupuesto 2019 como de la Ordenanza Fiscal Impositiva. En diálogo con Democracia, Cascallar apuntó que el presupuesto que presentó al Concejo es de $511.453.096, de ese momento se destina el 25% a Salud, sigue Desarrollo Social, Secretaria de Gobierno -que incluye Deportes, Cultura, Medio Ambiente, Modernización, Prensa, y otras áreas-, el 12% a Obras y Servicios Públicos, y 17% a Servicios Urbanos, conservación y reparación de caminos rurales.

“El 74% de nuestros recursos es con fondos de coparticipación y el otro restantes es por fondos propios”, señaló Ana Paula Cascallar, al tiempo que agregó “la principal tasa es la de Red Vial, se tiene previsto un ajuste de 20% y en julio otro del 20%, mientras que ABL aumentaría 20% en enero y otro 20% a partir de julio. Seguridad e Higiene se mantiene”.