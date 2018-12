Giaccone no descarta un frente con el FR

La diputada Rocío Giaccone se refirió al lanzamiento del espacio Alternativa Federal con distintas vertientes del peronismo no kirchnerista, gobernadores, el Frente Renovador y el randazzismo y prefirió no hablar de “pases”, sino de un trabajo conjunto de cara a 2019, que no se cierre únicamente al peronismo.

En lo local, en cuanto a la relación con el Frente Renovador de Mario Meoni o el ex randazzismo de Oscar Romero, la diputada enfatizó: “Si no podemos convivir en lo local qué podemos esperar para darle al pueblo. No es un problema porque cada uno desde su lugar tiene que trabajar”.

Luego, en declaraciones radiales planteó que “es un espacio que está en construcción. Veo a gobernadores comprometidos en formar una opción ganadora a esto que es un cúmulo de expectativas no cumplidas. Habrá tiempo de campañas, ahora hay que trabajar”.