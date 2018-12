Con cruces entre oficialismo y oposición arrancó el debate por el Presupuesto 2019

Luego de la presentación que realizó el jefe comunal Pablo Petrecca al Concejo Deliberante, arrancó el debate entre el oficialismo comunal y la oposición por el Presupuesto municipal para el año que viene.

En efecto, el secretario de Economía, Ariel Díaz, realizó ayer a la mañana una presentación del proyecto ante todos los bloques que integran el deliberativo local, en una reunión previa al tratamiento en comisión, que se realizaría el 26 de diciembre próximo, también con la presencia del funcionario.

Como viene informando este diario, el presupuesto será de $ 1647 millones y tiene como ejes fundamentales la inversión en obra pública, cloacas, agua, iluminación y la concreción del centro de monitoreo para reforzar la seguridad.

También se destacan tres acciones fundamentales como el Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia, la repavimentación del camino a La Laguna y la puesta en marcha del transporte público de pasajeros en la ciudad.

Al respecto, Díaz afirmó anoche en diálogo con TeleNoticias: "Este presupuesto se va a ejecutar en el marco de una economía local saneada y con equilibrio, tal como lo plantea el presidente Macri, la gobernadora Vidal y el intendente Petrecca. Siempre buscamos el equilibrio fiscal en las finanzas para que el municipio pueda ejecutar su presupuesto. Vamos a estar invirtiendo en áreas como obras públicas, agua, cloacas, ampliación y reconversión lumínica, cordón cuneta, base estabilizada y asfalto. También vamos a finalizar con el Centro de Monitoreo y contempla la obra del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia".





García: “En Junín se están haciendo las cosas bien”

El concejal de Cambiemos Marcelo García afirmó a Democracia: “El Presupuesto tiene cinco ejes rectores, como fortalecer el tema social; crecer en lo que hace a la seguridad ciudadana; profundizar la renovación de la infraestructura escolar; el plan de inversión en obra pública y en equipos; y el transporte público. Es un presupuesto de 1647 millones de pesos, un 27% más que el actual”.

“En la reunión se explicaron los cambios, en seguridad se crece un 55%, también se habló de la calidad de la deuda, que cambió sustancialmente, de 110 millones de deuda que se recibieron, hoy no sólo está por debajo de esa cifra, sino que antes era deuda política y hoy es de bienes, maquinarias viales, recursos para obra pública”, comparó.

“Se prevén nuevos pozos de agua, parte de lo que va para la terminal, seguir con el cuadrante noroeste, la reconversión lumínica, la revalorización del Parque Natural Laguna de Gómez, la ampliación de la semaforización, la ampliación del centro de castración, y obras de repavimentación, asfalto y cordón cuneta. La repavimentación del camino al Balneario y construcción de viviendas”, destacó.

“La oposición busca poner piedras en el camino para no decir que en Junín se están haciendo las cosas bien, se están haciendo obras y con la llegada del transporte público vamos a tener distintos hitos en este presupuesto que deben ser valorados más allá de las cuestiones políticas”, afirmó.

Berestein: “No les da nada a los vecinos”

El concejal del Frente Renovador Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Es un presupuesto básico, con ninguna obra con recursos propios y una suba de tasas excesiva, del 43% en el CVP y la Red Vial, pero fundamentalmente no les da nada a los vecinos, les genera una presión impositiva enorme y no les da ninguna obra para Junín. Tampoco hay programas para las pymes, que la están pasando muy mal, y tampoco hay un análisis del contexto de crisis económica que seguramente vamos a sufrir en 2019. El otro punto es que no hay pauta salarial para los trabajadores.

“Este aumento de tasas, desmedido, se justicia en los compromisos millonarios que ha asumido el municipio con el transporte público, el relleno sanitario, por eso traslada estos costos a los vecinos, situación que nosotros ya habíamos advertido”, afirmó el edil meonista.

Bruzzone: “Como dibujo es excelente”

El concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a este diario: “Antes celebraban el apoyo de la Provincia, cuando venía, y ahora que no viene celebran que el municipio tendrá mayor autonomía, o sea, la fábula del zorro y las uvas, ‘para lo que me gustan las uvas, total están verdes’”.

Y el edil agregó: “Con respecto a un plan ambicioso de obra pública que tiene, cuando uno lo desmenuza se observa que gran parte de esos proyectos ya estaban presupuestados en el ejercicio anterior, reediciones y trabajos que no se ejecutaron por ejemplo el año pasado. Comprometen el Camino al Balneario, terminar la terminal de ómnibus, al casa refugio, un plan de entre 25 y 36 viviendas, la idea es que vuelven a planificar sobre la base de parámetros normales, en una Argentina que en el horizonte no los tiene”.

“Como dibujo el Presupuesto es excelente, como siempre, son muy prolijos en el papel. Hicieron un Presupuesto 2018 con una expectativa de inflación anual del 18%, la inflación fue del 48% y gran parte de lo comprometido no lo pudieron hacer. Entiendo que para 2019 prevén una pauta inflacionaria de alrededor del 20%, pero sin ayuda de la Provincia, sin ayuda de la Nación, y con una economía local que se deteriora todo el tiempo, se les va a complicar muchísimo”.

Mazzutti: “Proponemos otro presupuesto”

El concejal de Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti afirmó a Democracia: “Necesitamos un presupuesto que contenga políticas generadoras de empleo y que dinamice la economía local. Queremos un presupuesto con programas para micro-emprendedores y asistencia organizada a nuestras pymes, además de un verdadero programas de viviendas sociales para los miles de expedientes iniciados en el municipio”.

“Queremos un proyecto de inversión y puesta en valor del Parque Natural, son insignificantes los 3.000.000 de pesos destinados a nuestra mayor atracción turística. En lo cultural queremos un plan para que nuestra ciudad no pierda un lugar histórico y símbolo de la cultura popular juninense como el Cine San Carlos. También necesitamos que se haga efectivo el programa de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares, proyecto nuestro que duerme en quién sabe qué cajón”, advirtió.

“Queremos pautas claras para nuestros compañeros municipales y que no se especule con el misterio para una futura negociación. Todos estos programas y políticas, más otras no mencionadas, lamentablemente no fueron tenidos en cuenta en el presupuesto y son imprescindibles para la ciudad que queremos”, afirmó.

“Agrava está situación un aumento del 43% de las tasas principales. No se puede solo pensar en una ecuación económica de recupero de lo perdido por inflación en este año sin tener en cuenta que no se le puede pedir más a nuestros ya ahogados vecinos. Este es el presupuesto que queremos, no el que comenzamos a tratar”, manifestó.