Municipales piden la cláusula automática de actualización salarial para el 2019

El Sindicato de Trabajadores Municipales que preside Gabriel Saudán rechazó el incremento salarial del 20 % para el 2019, ya que exigen que el mismo sea acompañado por la cláusula automática de actualización salarial, según la inflación que impere durante el año.

En conferencia de prensa, directivos de esta organización gremial, dieron a conocer la problemática del sector, señalando que cobran “sueldos miserables”.

Saudán informó la última propuesta de la comuna que dirige el intendente Petrecca. Según lo explicado, en la paritaria hubo un segundo ofrecimiento para el año próximo, que fue el 20 por ciento de aumento en el 2019 y una cláusula de revisión, lo cual si era aceptado por el gremio estaba el compromiso del Municipio de otorgar un bono. “No aceptamos la cláusula de revisión, exigimos cláusula automática, que contemple la inflación que transcurre en el año”, dijo.

“Los municipales queremos tener la tranquilidad de que el aumento esté acorde a la inflación y que el mínimo vital y móvil esté garantizado en la categoría de Obrero III”, dijo, puesto que faltarían 1141 pesos para llegar a este parámetro.

Saudan habló de los “sueldos miserables” que cobran los empleados municipales y presentó recibos de sueldo como muestra.

“No estamos dispuestos a entregar nuestra vida a la Municipalidad. Exigimos que ese sueldo sea acorde a la tarea que realizamos. Los municipales estamos todos los días del año trabajando para la ciudad. Eso se vio reflejado en los últimos días, en la última tormenta, en cada inundación, en cada situación en que la ciudad se vuelve vulnerable, puesto que los municipales están en primer lugar para hacer la tarea, que hoy no es reconocida”, destacó.

“El año próximo – continuó diciendo Saudán- queremos ganarle a la inflación y que a fin de año sea de un 15 por ciento más, porque si no vamos a seguir ganando sueldos miserables”.

Habló también que según el último Presupuesto presentado, el incremento de las tasas no es el mismo que el propuesto para los sueldos municipales. “Esa inflación no es contemplada para nosotros y no sabemos por qué no se mide todo con la misma vara. Si los impuestos al ciudadano de Junín se les aumenta en un 43 por ciento ¿por qué no incrementar a los sueldos de la misma manera? Aunque nosotros queremos la cláusula de incremento automático”, aclaró.

Presiones

“No esperábamos que nos presionaran de esta manera – denunció Saudan-. Nos dijeron que si no aceptamos la propuesta, no nos dan el bono de fin de año. Hemos charlado con los delegados y se rechaza el aumento salarial sin la cláusula de incremento automático, por lo cual este bono lo damos por descontado”

“Esperamos no llegar a una situación crítica como se ha dado en el 2018, pero no nos dejan alternativas. Rechazamos el 20 por ciento de aumento salarial para el 2019 y cláusula de revisión, porque ya hemos visto lo que pasaron los maestros y también municipales de otros lugares como General Pueyrredón”, dijo.

Finalmente, el dirigente reflexionó: “Este gobierno siempre pide el diálogo pero imponiendo lo que ellos creen que corresponde”.