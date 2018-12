Según el municipio, hay menos accidentes graves en la ciudad

Tras la presentación del municipio, referentes de la comunidad expresaron su apoyo a las acciones anunciadas con el fin de ordenar el tránsito juninense. Además, destacaron las estadísticas actuales que, si bien indican la necesidad de seguir trabajando, muestran un descenso en la gravedad de los siniestros.

En este sentido, Patricia Barisich, directora del Hospital "Abraham Piñeyro", dijo: "Hace unos meses todo el equipo que trabajó en la elaboración de este plan nos visitó en el hospital para obtener información y datos con el propósito de conocer cuál es la realidad del nosocomio respecto de la seguridad vial y la atención de los heridos".

Y agregó: "Nosotros vemos la peor parte de todo esto, los afectados y las familias que se destruyen. La muerte es una tragedia pero quienes no llegan a ese extremo y quedan con secuelas, viven una situación muy larga y dolorosa como así también sus familias. Hacía mucho tiempo que esperábamos esto, de hecho, una de las primeras acciones cuando asumí el cargo en el hospital y vimos las estadísticas de atención de heridos por accidentes de tránsito fue trabajar para revertir la situación".

Según la médica, "todo lo hecho ya está teniendo efectos” y se observa en el hospital, ya que “no sólo disminuyó la cantidad de muertos sino que, además, en la terapia también bajó la cantidad de pacientes muy graves y solo presentan heridas no tan severas".

Por su parte, el subcomisario Matías Vécoli, a cargo del destacamento local de la Policía de Seguridad Vial, afirmó: "Después de haber escuchado y prestado atención a los datos presentados en esta presentación, entiendo que es algo muy útil para la ciudad de Junín ya que es necesario seguir trabajando en este sentido debido al gran porcentaje de siniestralidad".

Otro de los presentes fue el concejal de Unidad Ciudadana Rodolfo Bertone, quien calificó de "positiva la presentación realizada", aunque dijo: "Es algo tardío ya que a principios de año presentamos un proyecto para reducir las velocidades máximas, algo que se puede hacer desde una ordenanza municipal. Más allá de esto, festejo que ahora lo impulse el Ejecutivo".



“Valorar la vida”

Emilse Marini, jefa regional de Educación, aseguró: "La presentación de esta segunda etapa del plan para mejorar la seguridad vial fue brillante, ya que nos puso en contacto con la realidad y permite comenzar con un proyecto serio de prevención, fundamentalmente desde el área de Educación, para que todos los estudiantes que sabemos que circulan en motos, cuiden sus vidas mediante el uso del casco y el respeto de las normas".

"Desde Educación nos ponemos a disposición para generar mejores condiciones, abrir las puertas a todas las escuelas para trabajar en equipo con el fin de que los estudiantes valoren sus vidas, se cuiden y nos cuidemos entre todos respecto de los accidentes de tránsito", expresó a continuación.

La Federación de Sociedades de Fomento también estuvo presente a través de su presidente, Osvaldo Giapor, quien calificó el anuncio como "algo muy positivo. Desde hace tiempo los fomentistas venimos reclamando algo como esto, porque todo lo que se haga para mejorar el tránsito es bueno. Esperamos que esto sea el puntapié inicial; me voy muy contento y satisfecho porque hoy se concreta algo muy importante".

Por último, el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Javier Prandi, afirmó que "el proyecto es de suma importancia. Hemos visto que, desde la asunción del intendente Pablo Petrecca, ha habido un cambio y más allá de lo frías que son las estadísticas, eso lo vemos reflejado con una disminución en la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito. Pero sabemos que todavía falta y hay que seguir haciendo hincapié en lo que es prevención, con más controles y, de esa manera, seguir bajando las estadísticas".