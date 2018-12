“Se puede construir un Junín más justo e igualitario”, dijo Victoria Muffarotto

Con un ojo en las elecciones de año que viene, Unidad Ciudadana llevó a cabo una masiva cena para despedir el año, anoche, en las instalaciones del club Mariano Moreno. Entre los presentes se encontraban representantes de diferentes agrupaciones políticas, sindicales, barriales y sociales de la ciudad que se encuadran en el espacio y trabajan en el marco de la precandidatura de la concejal y abogada Victoria Muffarotto.

Los concejales de Unidad Ciudadana Rodolfo Bertone, José Bruzzone y Olga Prieto, como así también el senador provincial Gustavo Traverso fueron parte de la actividad que comenzó pasadas las 21. “Los presentes pudieron disfrutar de una cena cargada de la mística nacional y popular que caracteriza al espacio”, comentaron desde la organización del evento.

“Modelo excluyente”

Quien se dirigió a los presentes fue precisamente la anfitriona y flamante precandidata a intendenta, Victoria Muffarotto, que manifestó: “Estamos ante la necesidad y la obligación de interpretar a todos aquellos ciudadanos de a pie que han sido estafados, defraudados y que están en la vereda opuesta a este modelo excluyente que encarna Mauricio Macri y en Junín cumple a rajatabla el intendente Pablo Petrecca”.

Luego de describir la situación social y económica como pésima, Victoria Muffarotto expresó: "¿Cuántas veces nos dieron por muertos y nos levantamos? Hoy se cumplen 17 años de uno de los días más negros de nuestra historia. Un proyecto muy parecido al de Macri terminaba en esos días matando a 39 compañeros que no vamos a olvidar. Esta vez no los vamos a dejar llegar tan lejos. Tenemos el deber de pararlos ya."

Y continuó por esa línea haciendo un llamado a la unidad, “con la premisa de que se pueden construir una Argentina mejor, un Junín más justo e igualitario. No nos dejemos engañar con que el ajuste, el hambre, el endeudamiento y las políticas del FMI son la única salida posible. Pudimos hacerlo en 2003 y vamos a poder lograrlo en 2019, otro camino es posible”.

Por último, la actual concejal y aspirante a la intendencia realizó una reflexión y convocó “a todos los sectores que se sientan agredidos por estas políticas neoliberales, dejemos nuestros egos de lado, nuestras ambiciones políticas para enmarcarnos en un gran frente opositor y devolverle la felicidad y alegría a los juninenses”.