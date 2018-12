Nazareno Diotti: “Entregamos 1930 Procrear en Junín”

¿Cuál es el objetivo del espacio que usted lidera, con el apoyo de varios gremios?

-Primero, la unidad. No sirve de nada ir todos separados. Hoy el objetivo es derrotar el modelo de Mauricio Macri, porque cuatro años más de este gobierno serían catastróficos para la Argentina. Ojalá que todos los compañeros entiendan que si hay que ceder lugares, hay que hacerlo con miras a conformar un gran frente opositor. Por el rol que tuve en la Anses sigo en contacto con los jubilados, y uno siente que tiene que haber un cambio de rumbo económico.

-Habla de unidad, pero el bloque de concejales acaba de romperse.

-Sí, y fue una lástima, venían trabajando muy bien, por eso creo que no debería haber sido así, se tendrían que haber limado esas asperezas.

Hoy Junín tendría que estar lleno de fábricas, de empresas, de trabajo.

-¿Cómo marcha la construcción?

-En la construcción hay una baja importante, se hacen obras muy chicas, y no hay continuidad. Se licitaron 25 casas para Junín, pero es una aspirina para un elefante, en una ciudad en la cual hay casi 5 mil personas que no tienen un techo propio. Nosotros entregamos 1930 créditos Procrear en Junín, 1930 familias pudieron tener su casa propia, y hoy están pagando su crédito, con un 1% de incobrabilidad para el programa.

-¿Qué balance hace de la gestión de Cambiemos?

-La gente tenía una expectativa en torno a Cambiemos y a este alineamiento entre el municipio, Provincia y Nación que no se cumplió. Hoy Junín tendría que estar lleno de fábricas, de empresas, de trabajo, pero lo que pasa en Junín es el reflejo de lo nacional.



-¿Le gustaría ser candidato a intendente?

-Sí, me gusta mucho lo ejecutivo. Hoy está Victoria (Muffarotto), y celebro que haya alguien joven, y si tuviera que trabajar para eso lo haría con gusto. Hay que ver a nivel nacional cómo se arma todo. Lo importante es la unidad. Lo que no queremos más es a este gobierno, que no piensa en la gente, que el trabajador no se siente representado. Lo vimos con Induspol, con treinta familias que se quedaron sin su fuente de ingreso, me parece que el intendente tiene que ponerse al frente del reclamo, no puede estar ajeno a eso.